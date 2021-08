"Silne demokracje cenią pluralizm mediów i różnorodność opinii, a nie z nimi walczą" - stwierdziła Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej. Jourova oceniła, że uchwalenie przez polski Sejm "lex TVN" wysyła w świat negatywny sygnał. Zaapelowała również do państw Unii Europejskiej o uchwalenie wspólnej ustawy o wolności mediów.

3

European Parliament from EU, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons