Fatalny błąd Patryka Jakiego. W odpowiedzi do Blinkena zasugerował, że to Polska odpowiada za Holokaust

Europoseł Patryk Jaki odpowiedział na wpis Sekretarza Stanu Antony'ego Blinkena. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził w nim "głębokie zaniepokojenie" przyjęciem przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz tzw. lex TVN. "Polski parlament przyjął prawo, które poważnie ogranicza restytucję mienia osobom ocalonym z Holokaustu oraz tym, których mienie skonfiskowano w czasach komunizmu" - stwierdził Blinken.

Zobacz wideo Morawiecki o "lex TVN": Nasze argumenty są przeinaczane i tego echa docierają za ocean

Jaki w swoim komentarzu zawarł zdanie: "Remember who asked the U.S. for help with the Holocaust when you could really help?". Zdanie to po polsku brzmi "Pamiętasz, kto prosił USA o pomoc w Zagładzie, kiedy mogliście naprawdę pomóc?".

Niestaranne tłumaczenie sugeruje więc, że Polska miałaby prosić o pomoc w przeprowadzeniu Zagłady.

Odpowiedź Patryka Jakiego twitter.com/PatrykJaki

Na wpis zwrócił uwagę m.in. Roman Giertych. "Europoseł PiS pan Patryk Jaki publicznie zwraca się do Amerykanów z żalem, że nie pomogli Polakom w Holocauście. Czy polskie MSZ mogłoby zaapelować do szefa klubu PiS w PE, aby posłowie PiS nie powtarzali obrzydliwych pomówień o współudziale Polaków w Holokauście?" - napisał.

"Trudno powiedzieć, o co Romanowi Giertychowi chodzi - ale chyba nabija się z misji Jana Karskiego" - odpowiedział Jaki.

Można się domyślać, że europosłowi chodziło o starania Jana Karskiego, który przekazywał informacje o Holokauście na Zachód i rządu generała Władysława Sikorskiego, który tzw. Raport Karskiego przesyłal do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wówczas jednak zachodni politycy, w tym prezydent Franklin Delano Roosevelt, nie uwierzyli w dramatyczne doniesienia polskiego kuriera.

Po kilku godzinach Jaki skasował swój wpis i zamienił go z poprawką: "(...) who asked the U.S. to help stop the Holocaust (...)", a więc "kto prosił USA o pomoc, by zatrzymać Holokaust".