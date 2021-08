Troje posłów PiS nie zagłosowało za "lex TVN". "Wyjechali na wakacje bez zgody"

Sejm w środę obradował nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Najpierw przegłosowano wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia do września. Za wnioskiem zagłosowało 229 parlamentarzystów, 227 było przeciw. Wynik wywołał entuzjazm po stronie opozycji, parlamentarzyści zaczęli klaskać. Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, po której zwołała konwent seniorów.

Po wniosku klubu PiS marszałek Sejmu zarządziła reasumpcję, czyli powtórzenie głosowania. Podstawą do ponownego głosowania miał być fakt, że posłowie Kukiz'15 - jak stwierdzili - się pomylili. W związku z brakiem przekonania o większości PiS szukało posłów, którzy zdecydowaliby się oddać głos popierający ustawę. Jak wynika z informacji polityków, mieli oni dostawać atrakcyjne oferty w zamian za głos "za" w czasie głosowania.

Finalnie projekt "lex TVN" został przegłosowany liczbą 228 głosów i nowelizacja przeszła. Za nowelizacją ustawy nie zagłosowało jednak trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Posłowie PiS nie pojawili się na głosowaniu, bo przebywali na urlopie

W czasie środowego głosowania nieobecna była m.in. Violetta Porowska, szefowa PiS w województwie opolskim, która wcześniej mówiła, że "nie ma obaw o brak większości w Sejmie".

Porowska w rozmowie z Radiem Opole stwierdziła, że zapisy zawarte w Polskim Ładzie oraz propozycje koalicji rządzącej popierają także członkowie innych partii. – W innych formacjach też jest poparcie dla Polskiego Ładu i propozycji Zjednoczonej Prawicy, więc nie ma obawy o brak większości w Sejmie – powiedziała posłanka, odnosząc się do głosowania nad "lex TVN".

Sama jednak nie pojawiła się na sali plenarnej. Porowska przebywa na urlopie. Z tego samego powodu nieobecny na sali miał być Marek Wesoły. - Z tego, co mi wiadomo, to ci posłowie są na wakacjach i nie ma ich nawet w kraju - przekazał w rozmowie na antenie TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Ryszard Terlecki potwierdził informację, że nieobecni na środowym posiedzeniu posłowie PiS wyjechali na wakacje. - Rzeczywiście dwoje naszych posłów wyjechało na wakacje, nie uzyskawszy naturalnie zgody na ten wyjazd - przekazał.

Terlecki odniósł się do większości PiS w Sejmie i przekazał, że "klub raczej z ulgą i radością przyjął odejście pana Gowina". Przekonywał, że "jesienią sytuacja się ustabilizuje i ta większość nasza będzie bezpieczna, tych kilku posłów będzie funkcjonować, także nie będzie trzeba kleić".

Jedynym posłem PiS, który był obecny na sali, ale wstrzymał się od głosu jest Marek Zagórski. Polityk nie komentuje swojej decyzji. Powodów, dla których zadecydował się nie oddać głosu może być wiele. Możliwe, że do sprawy przyczynił się fakt, że poseł myśli o odejściu z polityki. Jak ustalił nasz dziennikarz, Jacek Gądek, były minister w kancelarii premiera Marek Zagórski (PiS) ma złożyć mandat poselski, by przejść do biznesu.

Kim są politycy, którzy nie zagłosowali za "lex TVN"

Violetta Porowska to urzędniczka państwowa, działaczka społeczna oraz samorządowiec. Z PiS jest związana od 2002 r. 11 stycznia 2016 r. została wybrana na stanowisko wicewojewody opolskiego. Obecnie jest pełnomocnikiem PiS w województwie opolskim.

Marek Wesoły to doświadczony samorządowiec, przedsiębiorca oraz poseł na Sejm. Swoją karierę polityczną rozpoczął w latach 2010-2019 jako radny miasta Ruda Śląska. Był szefem Klubu Radnych PiS. Był dwukrotnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Ruda Śląska. W Sejmie IX kadencji został członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Marek Zagórski to polityk i dziennikarz, poseł na Sejm IV, VIII i IX kadencji. Swoje doświadczenie polityczne rozpoczął w roku 2001, gdy wszedł do Sejmu jako poseł z listy Platformy Obywatelskiej, ale klubu PO nie zasilił. Był wiceministrem rolnictwa za poprzednich rządów PiS. Choć w 2010 r. był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego, to rok później już kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. W 2014 r. dołączył do Polski Razem Jarosława Gowina, a rok później wywalczył mandat poselski z listy PiS i wszedł do rządu. Od kwietnia 2018 do października 2020 minister cyfryzacji, a następnie w latach 2020–2021 sekretarz stanu w KPRM. Wedle informacji na stronach Sejmu aktualnie Zagórski nie należy do żadnej z parlamentarnych komisji.