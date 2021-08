Porozumienie opuszcza klub Prawa i Sprawiedliwości. "Od dziś idziemy własną drogą"

Zobacz wideo Czarnek do Budki: Będzie pan siedział! A Witek? Chwali się "kręgosłupem moralnym"

We wtorek Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra pracy i technologii. Gowin już wtedy stwierdził, że to de facto koniec koalicji rządzącej.

- Dwa dni temu PiS podjęło decyzję o zakończeniu projektu Zjednoczona Prawica. W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu koła parlamentarnego. Zachowujemy wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy i mamy poczucie, że zachowujemy wierność wyborcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, równocześnie jednak, od początku tej kadencji, pojawiały się sytuacje, w których PiS próbowało przeforsować rozwiązania szkodliwe dla Polski i Polaków - powiedział lider Porozumienia podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o wybory kopertowe i próbę zawetowania budżetu unijnego.

Gowin zaznaczył, że od dzisiaj Porozumienie idzie własną drogą. - Jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy i dzięki temu jesteśmy silniejsi. Chcemy Polski dumnej z siebie, Polski zamożnej, Polski szanującej wewnętrzny pluralizm naszego społeczeństwa, Polski, z którą liczą się i szanują ją wszyscy na świeci - podkreślił polityk. - Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami centroprawicowymi, które przywiązanie do tradycyjnych wartości łączą z poparciem dla wolnego rynku, niskich podatków, samorządności oraz z silną, podmiotową pozycją Polski w UE - dodał.

Koło parlamentarne Porozumienia stworzą Jarosław Gowin, Magdalena Sroka, Monika Pawłowska, Michał Wypij, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec.

"Lex TVN" to ustawa "antypolska, antynarodowa"

Jarosław Gowin odniósł się również do przyjętego przez Sejm "lex TVN". Stwierdził, że jest to projekt "szkodliwy" dla Polski. - Ci, którzy przyłożyli rękę do uchwalenia tej ustawy, już zawsze będą musieli mierzyć się z zarzutami, że działali w szkodzi z najbardziej podstawowymi interesami Polski - podkreślił.

Gowin stwierdził również, że ustawa jest "szkodliwa z punktu widzenia gospodarczego, bo psuje klimat inwestycyjny wokół Polski, a przede wszystkim to jest projekt, który konfliktuje nas z naszym najważniejszym z punktu widzenia obronności, bezpieczeństwa Polski sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone". Podkreślał, że to jest to projekt skierowany bezpośrednio w TVN24.

- Uzależniliśmy pozostanie w Zjednoczonej Prawicy między innymi od odrzucenia obecnego kształtu lex TVN. Ponieważ wczoraj PiS przegłosował to w formie drastycznie sprzecznej z polskim interesem narodowym, podkreślam to jest ustawa antypolska, antynarodowa, to niezależnie od mojej wtorkowej dymisji i tak wczoraj wieczorem po głosowaniu złożyłbym dymisję z funkcji wicepremiera - mówił.

"Zachowanie pani marszałek Witek dyskwalifikuje ją jako marszałka Sejmu"

- Pani marszałek Witek naruszyła wczoraj w sposób bardzo jaskrawy standardy parlamentarne. Moim zdaniem już sama nieuprawniona reasumpcja głosowania jest podstawą do uchylenia ustawy zwanej "lex TVN". Osobiście uważam, że to wczorajsze zachowanie pani marszałek Witek, z całym szacunkiem, z całą sympatią dla niej, dyskwalifikuje ją jako marszałka Sejmu - podkreślił podczas konferencji prasowej.