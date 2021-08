Ociepa o rozłamie w Porozumieniu: Gowin zdecydował się przejść do opozycji

Marcin Ociepa uważa, że Jarosław Gowin zdecydował się przejść do opozycji. - Nie chodziło o podatki. Premier Morawiecki deklarowali tutaj wolę kompromisu. Tutaj była próba znalezienia dobrego powodu do opuszczenia Zjednoczonej Prawicy - stwierdził polityk. Podkreślił także, że na razie nie zamierza przechodzić do innej partii. Porozumienie opuścił dziś także Mieczysław Baszko.

