Premier komentuje przyjęcie "lex TVN". "Pokazujemy dobre intencje i powagę państwa polskiego"

W środę Sejm przyjął tzw. "lex TVN" oraz nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wydał później oświadczenie, w którym wyraził "głębokie zaniepokojenie" projektami. "Te akty legislacyjne są sprzeczne z zasadami i wartościami, na których zbudowane są nowoczesne i demokratyczne państwa" - stwierdził.

Sekretarz stanu USA "głęboko zaniepokojony" nowelizacją Kpa i "lex TVN"

"Poważne państwo w ten sposób nie postępuje"

Podczas briefingu prasowego w Pułtusku Mateusz Morawiecki został zapytany o to, czy rząd odpowie na pismo amerykańskiej dyplomacji. - Wiele razy wyjaśniałem i mogę jeszcze raz wyjaśnić, że nie ma tutaj żadnych zamiarów wobec konkretnej telewizji, tylko jest zamiar uszczelnienia przepisów po to, aby nie mogło dochodzić do takiej sytuacji, żeby np. firmy spoza Unii Europejskiej kupowały sobie dowolnie media w Polsce - stwierdził Mateusz Morawiecki i zapytał, czy naprawdę byśmy chcieli, aby do tego dochodziło. - Żeby ktoś spoza UE kupił medium bez jakiejkolwiek zgody regulatora polskiego? No przecież poważne państwo w ten sposób nie postępuje - powiedział.

"Pokazujemy dobre intencje"

Premier podkreślił, że dotychczasowe przepisy są "nieszczelne". Dodał, że dla osób, które czytały ten przepis, jest to oczywiste. - W ferworze walki politycznej, niestety, te argumenty są przeinaczane i przedstawiane w nieprawdziwym świetle. Echa tego dochodzą aż za ocean - zaznaczył Morawiecki.

Jak mówił, Marek Suski zapowiedział jeszcze zgłoszenie dodatkowej poprawki na poziomie prac senackich. - Przyjęliśmy także argument pana przewodniczącego Pawła Kukiza, aby żadna spółka Skarbu Państwa nie mogła być nabywcą tego typu aktywów. (...) Pokazujemy w ten sposób dobre intencje, ale zarazem powagę państwa polskiego. Nie możemy się zgodzić, aby ktoś z zewnątrz, bez naszej wiedzy, mógł w dowolny sposób nabywać udziały i kapitał w polskich mediach - zakończył premier.