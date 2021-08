Napis "ZDRAJCY" i osiem gwiazdek. Wejście do biura PiS w Lublinie zdewastowane

Zobacz wideo Morawiecki o lex TVN: Nasze argumenty są przeinaczane i tego echa docierają za ocean

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie. W budynku, jak podaje Onet, znajdują się m.in. biuro europosłanki PiS Elżbiety Kruk, posłanki PiS Elżbiety Masłowskiej, biuro zarządu okręgu PiS, siedziba lubelskiej "Solidarności" oraz redakcja Polsat News.

Lublin. Zdewastowane wejście do biura PiS

Poza napisami wejście zostało obrzucone jajkami i pomidorami. O sprawie została powiadomiona policja. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o godz. 6:55, że na drzwiach wymalowano gwiazdki i zniszczono elewację. Policjanci dokonali oględzin, obecnie trwa zabezpieczenia monitoringu z najbliższej okolicy. Będziemy poszukiwać osób, które mogły dokonać tego czynu - powiedział w rozmowie z Onetem kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policja szuka sprawcy

Na razie nie wiadomo, co było motywacją sprawcy. Zdarzenie mogło mieć związek z przyjętą w środę przez Sejm ustawą medialną. Przypomnijmy, w odpowiedzi na "lex TVN" w wielu miastach w Polsce zwołano spontaniczne demonstracje. Największa z nich odbyła się w Warszawie przed Sejmem. Skandowano m.in. "Hańba! Bandyci! Nie zapomnimy wam!". Z megafonów demonstranci mówili też: "Będziecie siedzieć za to, co robicie. Zastanówcie się, bo za chwilę będzie za późno! Pomagacie budować reżim. W wolnej Polsce was osądzą".

"Kurier Lubelski" próbował skontaktować się z lubelskimi politykami PiS, jednak to mu się nie udało.

