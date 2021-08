Co teraz z TVN? Senat zapowiada dalsze kroki. "Odrzucimy tę ustawę"

Zobacz wideo Budka do Witek: Prokuratura już prowadzi postępowanie w pani sprawie

W środę 11 sierpnia Sejm przegłosował nowelizację ustawy medialnej, zwanej "lex TVN". Początkowo wydawało się, że posiedzenie zostanie odroczone do 2 września - opozycji udało się przegłosować wniosek w tej sprawie. Później marszałkini Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła jednak przerwę, po której doszło do reasumpcji głosowania. Ostatecznie wieczorem 228 posłów poparło wprowadzenie ograniczeń w przyznawaniu koncesji dla mediów z kapitałem zagranicznym.

Przegłosowany projekt ustawy trafi teraz do Senatu, w którym większość ma opozycja. Marszałek prof. Tomasz Grodzki późnym wieczorem skomentował sprawę za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych.

"Wolne media są fundamentem demokracji. Dają dostęp do rzetelnej informacji i są tamą dla propagandy rządzących. Demokratyczna większość w Senacie nigdy nie zgodzi się na zamach na niezależne od władzy media. Będziemy stać na straży wolności słowa i konstytucyjnej wolności prasy!" - zapowiedział.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka także zapowiedziała, że Senat odrzuci ustawę. "Zrobimy, co możemy" - zadeklarowała.

Przed głosowaniem poseł Marek Suski poinformował na sali sejmowej, że do projektu zostanie przedstawiona poprawka, która umożliwi stacji TVN dalsze nadawanie. - Chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 procent kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 - powiedział.

Senatorowie zapowiedzieli jednak, że jeżeli tak się nie stanie, Senat odrzuci nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. - Jeżeli taka poprawka będzie prawdziwa, czyli że ta ustawa w praktyce ma być martwa i PiS przyznaje się do tego, że całą tę awanturę zrobił o nic, tylko po to, by pokazać, że potrafi coś przegłosować w Sejmie, łamiąc regulamin Sejmu, to ta poprawka zostanie przyjęta - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński podkreślił natomiast, że jeśli "poprawka jest trikiem" i ma jedynie "omamić senatorów", to senatorowie omamić się nie dadzą.