Kto głosował za "lex TVN"? Jak głosowali posłowie poszczególnych ugrupowań? [LISTA]

Za ustawą "lex TVN" zagłosowali posłowie PiS, trzech posłów Kukiz'15 (Paweł Kukiz, Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko) oraz część posłów Porozumienia (Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mirosław Baszko).

Jak podaje Onet, od głosu wstrzymało się 10 polityków, z czego dziewięciu to posłowie Konfederacji , dziesiątym jest Andrzej Gut-Mostowy z Porozumienia. Przeciwko zagłosowali posłowie opozycji (PSL, Lewicy, KO, Polski 2050), Stanisław Tyszka z Kukiz'15; posłowie Porozumienia - Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec, Magdalena Sroka i Michał Wypij; oraz część posłów PiS: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz, Paweł Szramka i Agnieszka Ścigaj.

Kto głosował "za" ustawą "lex TVN"? Pełna lista posłów

PiS: Adamczyk Andrzej, Andruszkiewicz Adam, Andzel Waldemar, Ardanowski Jan Krzysztof, Arent Iwona, Ast Marek, Babalski Zbigniew, Babinetz Piotr, Bartosik Ryszard, Bartuś Barbara,, Bąk Dariusz, Bielecki Jerzy, Błaszczak Mariusz, Bochenek Rafał, Borowiak Joanna, Bortniczuk Kamil. Borys-Szopa Bożena, Buda Waldemar, Burzyńska Lidia, Chmielowiec Zbigniew, Choma Kazimierz, Chorosińska Dominika, Chrzan Tadeusz, Cicholska Anna Ewa, Cieślak Michał, Cymański Tadeusz, Czarnecki Krzysztof, Czarnecki Przemysław, Czarnecki Witold, Czarnek Przemysław, Czartoryski Arkadiusz, Czerwińska Anita, Czochara Katarzyna, Dobrzyński Leszek, Dolata Zbigniew, Dorywalski Bartłomiej, Drabek Przemysław, Duda Elżbieta, Duda Jan, Duszek Marcin, Dworczyk Michał, Dziedziczak Jan, Dziuk Barbara, Emilewicz Jadwiga, Filipiak Ewa, Fogiel Radosław, Galemba Leszek, Gawęda Adam, Gawron Andrzej, Gaża Grzegorz, Gembicka Anna, Giżyński Szymon, Glenc Teresa, Gliński Piotr, Golińska Małgorzata, Gołojuch Kazimierz, Gonciarz Jarosław, Gontarz Robert, Gosek Mariusz, Gosiewska Małgorzata, Górska Agnieszka, Górski Maciej, Gróbarczyk Marek, Gwiazdowski Kazimierz, Gwóźdź Marcin, Hałas Teresa, Hoc Czesław, Hoffmann Zbigniew Grzegorz, Horała Marcin, Hreniak Paweł, Jach Michał, Janczyk Wiesław, Janowska Małgorzata, Kaczmarczyk Norbert, Kaczyński Filip, Kaczyński Jarosław, Kaleta Piotr, Kaleta Sebastian, Kałużny Mariusz, Kamiński Mariusz, Kanthak Jan, Kapinos Fryderyk, Kołakowski Lech, Kossakowski Wojciech, Kosztowniak Andrzej, Kowalczyk Henryk, Kowalski Janusz, Kownacki Bartosz, Kozanecka Ewa, Kozik Krzysztof Janusz, Krajewski Jarosław, Krajewski Wiesław, Krasulski Leonard, Król Piotr, Krupka Anna, Kryj Andrzej, Kubiak Marta, Kubów Krzysztof, Kuchciński Marek, Kurowska Maria, Kurowski Władysław, Kurzępa Jacek, Kwiecień Anna, Kwitek Marek, Latos Tomasz, Lichocka Joanna, Lipiec Krzysztof, Lisiecki Paweł, Lorek Grzegorz, Ławniczak Tomasz, Machałek Marzena, Macierewicz Antoni, Maląg Marlena Magdalena, Malik Ewa, Małecki Jerzy, Małecki Maciej, Masłowska Gabriela, Materna Jerzy, Mateusiak-Pielucha Beata, Matusiak Grzegorz, Matuszewski Marek, Matuszny Kazimierz, Milczanowska Anna, Milewski Daniel, Morawiecki Mateusz, Mosiński Jan, Moskal Kazimierz, Mrówczyński Aleksander, Mularczyk Arkadiusz, , Müller Piotr, Nowicka Danuta, , Olejniczak Waldemar, Olszewski Dariusz, Ołdakowski Adam, Osuch Jacek, Ozdoba Jacek, Paluch Anna, Pamuła Teresa, Paul Jerzy, Piecha Bolesław, Pieczarka Anna, Piontkowski Dariusz, Płażyński Kacper, Płonka Elżbieta, Pogoda Szymon, Polaczek Jerzy, Polak Marek, Polak Piotr, Porzucek Marcin, Puda Grzegorz, Rau Zbigniew, Rusecka Urszula, Rychlik Paweł, Rzymkowski Tomasz, Sak Piotr, Sasin Jacek, Schmidt Anna, Schreiber Łukasz, Sellin Jarosław, Siarka Edward, Siarkowska Anna Maria, Sipiera Zdzisław, Skwarek Sławomir, Smoliński Kazimierz, Sobolewski Krzysztof, Soboń Artur, Soin Agnieszka, Sójka Katarzyna, Stachowiak-Różecka Mirosława, Stefaniuk Dariusz, Strzałka Beata, Suski Marek, Szałabawka Artur, Szarama Wojciech, Szczudło Aleksandra, Szczurek-Żelazko Józefa, Szefernaker Paweł, Szlachta Andrzej, Szulowski Krzysztof, Szumowski Łukasz, Szwed Stanisław, Szymańska Ewa, Szynkowski vel Sęk Szymon, Śniadek Janusz, Śnieżek Adam, Świat Jacek, Tchórzewski Krzysztof, Telus Robert, Terlecki Ryszard, Tomaszewski Włodzimierz, Trepka Mariusz, Tułajew Sylwester, Uruski Piotr, Uściński Piotr, Warchoł Marcin, Wargocka Teresa, Warwas Robert, Warzecha Jan, Wassermann Małgorzata, Wawrzyk Piotr, Wąsik Maciej, Weber Rafał Wicher Patryk, Witek Elżbieta, Wojciechowski Grzegorz, Wojtyszek Agata Katarzyna, Woś Michał, Woźniak Grzegorz Adam, Woźniak Tadeusz, Wójcik Michał, Wróblewski Bartłomiej, Zawiślak Sławomir, Zieliński Jarosław, Zieliński Tomasz, Ziobro Zbigniew, Zubowski Wojciech, Zyska Ireneusz.

Porozumienie: Baszko Mieczysław, Dąbrowska-Banaszek Anna, Murdzek Wojciech, Ociepa Marcin, Piechowiak Grzegorz

Kukiz'15: Kukiz Paweł, Sachajko Jarosław, Żuk Stanisław.

Posłowie niezrzeszeni: Ajchler Zbigniew, Mejza Łukasz.

Głosowanie "lex TVN" - wyniki. Kto był przeciw?

PiS: Girzyński Zbigniew, Sośnierz Andrzej, Szramka Paweł, Ścigaj Agnieszka.

Porozumienie: Bukowiec Stanisław, Gowin Jarosław, Michałek Iwona, Sroka Magdalena, Wypij Michał

Kukiz'15: Tyszka Stanisław.

Koalicja Obywatelska: Adamowicz Piotr, Aniśko Tomasz, Augustyn Urszula, Aziewicz Tadeus, .Bochenek Mateusz, Borowczak Jerzy, Borys Piotr Budka Borys, Chmiel Małgorzata, Cichoń Janusz, Cyrański Adam, Czernow Zofia, Czykwin Eugeniusz, Dolniak Barbara, Dzikowski Waldy, Fabisiak Joanna, Filiks Magdalena, Frydrych Joanna, Frysztak Konrad, Gadowski Krzysztof, Gajewska Aleksandra, Gajewska Kinga, Gapińska Elżbieta, Gasiuk-Pihowicz Kamila, Gelert Elżbieta, Głogowski Tomasz, Golbik Marta, Grabarczyk Cezary, Grabczuk Krzysztof, Grabiec Jan, Grupiński Rafał, Haidar Riad, Hanajczyk Agnieszka, Hardie-Douglas Jerzy, Hartwich Iwona, Hok Marek, Jachira Klaudia, Janyska Maria Małgorzata, Jaros Michał, Jaśkowiak Joanna, Joński Dariusz, Kidawa-Błońska Małgorzata, Kierwiński Marcin, Kluzik-Rostkowska Joanna, Kołodziej Ewa, Konwiński Zbigniew, Kostuś Tomasz, Kowal Paweł, Kozłowska Iwona Maria, Krawczyk Michał, Kropiwnicki Robert, Król Wojciech, Krząkała Marek, Krzywonos-Strycharska Henryka, Lasek Maciej, Lenartowicz Gabriela, Lenz Tomas, .Leszczyna Izabela, Lubnauer Katarzyna, Łącki Artur, Łośko Magdalena, Marchewka Arkadiusz, Marczułajtis-Walczak Jagna, Mieszkowski Krzysztof, Miller Rajmund, Miszalski Aleksander, Mroczek Czesław, Mrzygłocka Izabela Katarzyna, Myrcha Arkadiusz, Napieralski Grzegorz, Neumann Sławomir, Niedziela Dorota, Niemczyk Małgorzata, Nitras Sławomir, Nowacka Barbara, Nowak Tomasz Piotr, Nykiel Mirosława, Okła-Drewnowicz Marzena, Olichwer Tomasz, Olszewski Paweł, Osos Katarzyna, Papke Paweł, Pępek Małgorzata, Piątkowski Krzysztof, Piechota Sławomir Jan, Piekarska Katarzyna Maria, Plocke Kazimierz, Pomaska Agnieszka, Poncyljusz Paweł, Protas Jacek, Rosa Monika, Rosati Dariusz, Rusiecki Grzegorz, Rutnicki Jakub, Rząsa Marek, Saługa Wojciech, Schetyna Grzegorz, Sibińska Krystyna, Siemoniak Tomasz, Sienkiewicz Bartłomiej, Skowrońska Krystyna, Sługocki Waldemar, Sonik Bogusław, Sterczewski Franciszek, Szczerba Michał, Szewiński Andrzej, Szłapka Adam, Szumilas Krystyna, Szymański Tomasz, Śledzińska-Katarasińska Iwona, Tomczyk Cezary, Tracz Małgorzata, Truskolaski Krzysztof, Tyszkiewicz Robert, Urbaniak Jarosław, Wałęsa Jarosław, Wcisło Marta, Wielichowska Monika, Wilczyński Ryszard, Witczak Mariusz, Wojciechowska Anna, Zembaczyński Witold, Zielińska Urszula, Zientarski Piotr Benedykt, Zwiefka Tadeusz.

Lewica: Adamczyk Rafał, Ajchler Romual, Biejat Magdalena, Buż Wiesław, Czarzasty Włodzimierz, Czerniak Jacek, Dyduch Marek, Dziemianowicz-Bąk Agnieszk, Falej Monika, Gawkowski Krzysztof, Gdula Maciej, Gosek-Popiołek Daria, Iwaniak Arkadiusz, Konieczny Maciej, Koperski Przemysław, Kopiec Maciej, Kotula Katarzyna, Kretkowska Katarzyna, Krutul Paweł, Kucharska-Dziedzic Anita, Kulasek Marcin, Kwiatkowski Robert, Maciejewska Beata, Matysiak Paulina, Nowicka Wanda, Obaz Robert, Pawliczak Karolina, Prokop-Paczkowska Małgorzata, Rozenek Andrzej, Rutka Marek, Scheuring-Wielgus Joanna, Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata, Senyszyn Joanna, Sowińska Anita, Szczepański Wiesław, Szejna Andrzej, Szopiński Jan, Śmiszek Krzysztof, Tomaszewski Tadeusz, Trela Tomasz, Ueberhan Katarzyna, Wieczorek Dariusz, Wolski Zdzisław, Wontor Bogusław, Zandberg Adrian, Zawisza Marcelina, Żukowska Anna Maria.

PSL-Koalicja Polska: Bartoszewski Władysław Teofil, Bejda Paweł, Biernacki Marek, Grzyb Andrzej, Kasprzak Mieczysław, Klimczak Dariusz, Kosiniak-Kamysz Władysław, Krajewski Stefan, Kurzawa Dariusz, Lubczyk Radosław, Łopata Jan, Maliszewski Mirosław, Nowogórska Urszula, Pasławska Urszula, Paszyk Krzysztof, Protasiewicz Jacek, Raś Ireneusz, Rzepa Jarosław, Sawicki Marek, Siekierski Czesław, Tomczak Jacek, Zgorzelski Piotr, Ziejewski Zbigniew, Żelazowska Bożena.

Polska 2050: Gill-Piątek Hanna, Gramatyka Michał, Hennig-Kloska Paulina, Maksymowicz Wojciech, Mucha Joanna, Suchoń Mirosław, Zimoch Tomasz.

Posłowie niezrzeszeni: Galla Ryszard, Pawłowska Monika, Zalewski Paweł.

Od głosu wstrzymali się: Gut-Mostowy Andrzej (Porozumienie), posłowie Konfederacji: Bosak Krzysztof , Dziambor Artur, Kamiński Krystian, Korwin-Mikke Janusz, Kulesza Jakub, Sośnierz Dobromir, Tuduj Krzysztof, Urbaniak Michał oraz Winnicki Robert.

W głosowaniu w sprawie "lex TVN" udziału nie wzięło sześciu posłów. Z PiS byli to: Violetta Porowska, Marek Wesoły i Marek Zagórski; z Konfederacji: Konrad Berkowicz i Grzegorz Braun. Poseł KO Marek Sowa zasłabł w trakcie obrad - został zabrany karetką do szpitala.

Co dalej z "lex TVN"?

Ustawa trafi teraz do Senatu, który może odrzucić projekt w całości, wskazać poprawki lub przyjąć go bez zmian. W tej izbie większość ma opozycja, więc najbardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz. Po głosowaniu ustawa wróci do Sejmu. Jeśli za jej przyjęciem bez poprawek zagłosuje bezwzględna większość posłów, trafi do podpisu prezydenta.