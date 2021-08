Poseł Konfederacji popychany przed Sejmem. Morawiecki: Cała klasa polityczna powinna to potępić

W odpowiedzi na przyjęcie "lex TVN" w wielu miastach w Polsce zwołano spontaniczne demonstracje. Największa z nich odbyła się w Warszawie przed Sejmem. Skandowano m.in. "Hańba! Bandyci! Nie zapomnimy wam!". Z megafonu demonstranci mówili też: - Będziecie siedzieć za to, co robicie. Zastanówcie się, bo za chwilę będzie za późno! Pomagacie budować reżim. W wolnej Polsce was osądzą.

Podczas manifestacji poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który wychodził z Sejmu, został otoczony przez tłum. Zanim pojawiła się wokół niego policja, był popychany, krzyczano też do niego "wyp********", "nie masz jaj". Ostatecznie poseł opuścił okolice Sejmu w asyście policjantów. Widać to na poniższym nagraniu zamieszczonym przez Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski.

Mateusz Morawiecki wzywa klasę polityczną do potępienia zdarzenia

"Nastąpił fizyczny atak na posła Dobromira Sośnierza" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że "takie zachowania są skandaliczne i skrajnie szkodliwe społecznie". Wezwał również całą klasę polityczną do potępienia podobnych działań.

Pod wpisem Morawieckiego wiele osób wytknęło, że nie zdobył się na podobny gest, gdy policja pryskała gazem w twarz posłanki Barbarę Nowacką i Magdalenę Biejat. Przypomniano też reakcję Beaty Mazurek, ówczesnej rzeczniczki PiS, po ataku na działacza KOD w Radomiu. - Każda akcja wywołuje określoną reakcję. Dopóki żyjemy, to mamy emocje. I te emocje dały swój upust w Radomiu. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem - stwierdziła.