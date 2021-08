W środę wieczorem w Sejmie przegłosowano nowelizację ustawy medialnej. Uderza ona w stację TVN, bo wprowadza zapis zakładający, że telewizje i stacje radiowe w Polsce mogą mieć wyłącznie właścicieli z krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmuje kraje Unii Europejskiej, Lichtenstein, Norwegię i Islandię). Właścicielem TVN jest z kolei koncern Discovery z siedzibą w USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek do Budki: Będzie pan siedział! A Witek? Chwali się "kręgosłupem moralnym"

"Lex TVN" przyjęte przez Sejm. Zdecydowały m.in. głosy Kukiz'15. "Paweł, wycofaj się"

Za "lex TVN" było 228 posłów, przeciw - 216, od 10 wstrzymało się od głosu (wśród nich Andrzej Gut-Mostowy z Porozumienia i posłowie Konfederacji)

Właściwe głosowanie poprzedził jednak nagły zwrot wydarzeń - po godzinie 17 Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z inicjatywą, by poddać pod głosowanie wniosek o odroczenie obrad do września. Opozycja je wygrała - niespodziewanie za odrodzeniem posiedzenia zagłosowali posłowie Kukiz'15, którzy wcześniej deklarowali, że będą za przyjęciem "lex TVN". Udziału w głosowaniu nie wzięły także dwie osoby z PiS. Chwilę później Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło jednak rozmowy z politykami Kukiz'15. Marek Suski od razu po przegranym przez PiS głosowaniu rozpoczął zbieranie podpisów pod wnioskiem o reasumpcję. - Zasięgnęłam opinii prawnych, odbędzie się reasumpcja tego głosowania - przekazała Elżbieta Witek, mimo że zgodnie z regulaminem Sejmu reasumpcji głosowanie można dokonać, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości. Posłowie Kukiz'15 po zakończeniu negocjacji z PiS przekazali, że "pomylili się" przy oddawaniu głosów.

Podczas głosowania po reasumpcji Prawu i Sprawiedliwości udało się już uzbierać potrzebne głosy do przyjęcia "lex TVN". Media obiegło nagranie, na którym chwilę przed głosowaniem posłowie opozycji krzyczeli do Pawła Kukiza: "Paweł, jak ty możesz? Paweł! Wycofaj się jeszcze, za które ty ministerstwo się sprzedałeś?".

Protesty po przyjęciu "lex TVN". "Hańba, bandyci!". Otoczono Sośnierza

W odpowiedzi na przyjęcie "lex TVN" w wielu miastach w Polsce zwołano spontaniczne demonstracje. Największa z nich odbyła się w Warszawie przed Sejmem. Skandowano m.in. "Hańba! Bandyci! Nie zapomnimy wam!". Z megafonu demonstranci mówili też: - Będziecie siedzieć za to, co robicie. Zastanówcie się, bo za chwilę będzie za późno! Pomagacie budować reżim. W wolnej Polsce was osądzą.

Podczas demonstracji pod Sejmem doszło do szarpaniny z policją. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymano jedną osobę. Zdarzenie widać na poniższym nagraniu zarejestrowanym przez reporterkę Natalię Żyto:

"Jesteśmy pod Sejmem, tym, w którym PiS przeprowadził zamach stanu na polską demokrację. Nie ujdzie Wam to płazem, niezawisłe sądy czekają na Was. Odpowiecie za wszystko" - pisał z kolei Dawid Dobrogowski z Lewicy.

Podczas manifestacji poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który wychodził z Sejmu, został otoczony przez tłum. Zanim pojawiła się wokół niego policja, był popychany, krzyczano też do niego "wyp********", "nie masz jaj". Ostatecznie poseł opuścił okolice Sejmu w asyście policjantów. Widać to na poniższym nagraniu zamieszczonym przez Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski.

Ustawa "lex TVN" wróci teraz do Senatu. Jeśli Izba Wyższa ją odrzuci, to ponownie wróci do Sejmu - do odrzucenia sprzeciwu Senatu będzie już jednak potrzebna większość bezwzględna (ponad 50 proc. wszystkich głosujących - PiS musi mieć więc 231 głosów), a nie - jak podczas głosowania 11 sierpnia - tzw. większość zwykła.