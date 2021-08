Spięcie Witek z Gawkowskim. "Chciałabym, by miał pan taki kręgosłup moralny, jak ja"

W środę Sejm przegłosował wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia do września. Wynik wywołał duży entuzjazm opozycji, jednak marszałkini Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, która potrwała do godz. 19.30. Z informacji posłów, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wynikało, że poseł PiS Marek Suski w czasie przerwy zbierał podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Budka do Witek: Prokuratura już prowadzi postępowanie w pani sprawie

Posłowie Kukiz'15 Paweł Kukiz oraz Jarosław Sachajko twierdzili, że "pomylili się" podczas głosowania ws. odroczenia posiedzenia. Po zakończonej przerwie marszałkini podjęła decyzję o poddaniu pod głosowanie wniosku grupy posłów o reasumpcję. Witek twierdziła, że wprowadziła w błąd parlamentarzystów, podając błędny termin odroczenia obrad. Wniosek o reasumpcję został poparty przez 229 parlamentarzystów - wygrała strona rządowa. "Oszuści!" - rozległy się krzyki opozycji.

Reasumpcja głosowania ws. odroczenia posiedzenia. Wniosek opozycji odrzucony

Gawkowski starł się z Witek. "Straciła pani dzisiaj morale"

Po głosowaniu głos zabrali parlamentarzyści, m.in. poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Pani Marszałek, Wysoka Izbo, te działania, które podejmuje pani dzisiaj w Wysokiej Izbie, to są działania bezprecedensowe. Łamie pani regulamin Sejmu, łamie pani zasady demokracji, a przede wszystkim łamie pani swój kręgosłup moralny - mówił Krzysztof Gawkowski podczas środowego posiedzenia.

- Budowaliśmy przez wiele lat konstytucyjną, ustrojową, fundamentalną dla Polski wspólnotę. Na tej sali, pani marszałek, w imieniu prawej strony izby, ją wykoleja. Niszczy tę wspólnotę. Chcecie doprowadzić do tego, żeby ludzie krzyczeli po ulicach to, co krzyczą. Wy jesteście do tego przyzwyczajeni, ale my chcemy zgody i pokoju. Zawsze chciała tego opozycja - kontynuował.

- Pani marszałek, straciła pani dzisiaj morale, ale i prawne prawo do tego, by być dzisiaj marszałkiem izby. Złożymy wniosek o odwołanie pani z funkcji marszałka Sejmu, bo nie godzi się, żeby osoba podejmowała decyzję w imieniu tej izby, łamiąc regulamin Sejmu - zapowiedział Gawkowski.

"Lex TVN" a stosunki z USA. "Polski rząd musi szanować wartości demokratyczne"

Elżbieta Witek nie pozostawiła słów posła Lewicy bez komentarza. - Panie pośle, wniosek o odwołanie marszałka możecie państwo złożyć, ale chciałabym, żeby pan miał taki kręgosłup moralny jak ja - odpowiedziała marszałkini Sejmu.

Zaraz po tym głos zabrał także Jakub Kulesza z Konfederacji. - Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam nadzieję, że ta groźba wobec pana przewodniczącego, żeby miał taki kręgosłup jak pani, to nie była groźba karalna - skomentował poseł.

Tusk: Rozkłada się większość sejmowa klejona błotem korupcji i szantażu

Będzie wniosek o odwołanie Elżbiety Witek

Złożenie wniosku o odwołaniu marszałkini Elżbiety Witek Krzysztof Gawkowski zapowiadał jeszcze podczas przerwy w obradach na konferencji prasowej w Sejmie. - Marszałek Witek zaproponowała, żebyśmy złamali Regulamin Sejmu i głosowali reasumpcję głosowania, które odroczyło posiedzenie Sejmu do 2 września. 229 osób, posłanek i posłów zagłosowało za tym, żeby posiedzenie było 2 września. Marszałek Witek twierdzi, że musi je odroczyć ze względu na brak wiedzy do kiedy je odroczyła. Tak wygląda dokładnie uzasadnienie. To jest wprost łamanie Regulaminu Sejmu, art. 184 i to jest wprost łamanie prawa - mówił poseł Lewicy.

- Jeżeli marszałek Witek zdecyduje się na takie kroki i zdecyduje się na reasumpcję i PiS będzie chciał sztuczkami prawnymi zmienić decyzję Sejmu, klub parlamentarny Lewicy złoży wniosek o odwołanie marszałek Witek z funkcji marszałka - zapowiadał Gawkowski.