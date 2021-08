Posiedzenie Sejmu odroczone. "W Zjednoczonej Prawicy następuje proces gnilny" [KOMENTARZE]

O odroczenie posiedzenia do 1 września wnioskował m.in. poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz. Cytował przy tym słowa byłego wicepremiera Jarosława Gowina, który mówił, że posłowie Porozumienia otrzymują propozycje od Prawa i Sprawiedliwości. - Tu się odbywa korupcja polityczna na wielką skalę, tu się handluje Rzeczpospolitą, urzędami i pieniędzmi. Zmieniacie tę izbę w jedną wielką korupcję, to jest obowiązek pani marszałek wyjaśnić tę sprawę - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozycja w czasie przemówienia Suskiego w sprawie lex TVN: "Hańba nie zaszczyt!"

Posiedzenie Sejmu odroczone. "Mamy to! Zablokowaliśmy lexTVN"

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, zawnioskował z kolei o odroczenie do 2 września.Za wnioskiem o odroczenie zagłosowało 229 parlamentarzystów, 227 było natomiast przeciw. Czterech nie wzięło udziału w głosowaniu.

Posiedzenie Sejmu odroczone. PiS przegrał głosowanie

"Mamy to! Sejm odroczony. Zablokowaliśmy lexTVN" - pisał Franek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

"Z ostatniej chwili! PiS przegrywa głosowanie o odroczenie obrad" - przekazała Joanna Frydrych z Platformy Obywatelskiej.

Posiedzenie Sejmu odroczone. Komentarze polityków. "To początek końca PiS-u"

- W Zjednoczonej Prawicy następuje proces gnilny. Kaczyński jest na przegranej pozycji. - mówił tuż po przegłosowanym odroczeniu Krzysztof Gawkowski z Lewicy na antenie TVN24.

"Większość sejmowa, klejona błotem korupcji i szantażu, rozkłada się na naszych oczach. Może jeszcze jakiś czas trwać, ale nie jest już w stanie rządzić" - stwierdził Donald Tusk.

"Wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu do 2.09 przegłosowany przez opozycję! Czyżby PiS stracił większość?" - pisał poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

PiS przegrał głosowanie ws. odroczenia posiedzenia. Nieobecnych dwoje posłów

"PiS jednak stracił większość? Przegrał właśnie kolejne trzy głosowania z rzędu, przy pełnej sali" - pisał Krzysztof Bosak z Konfederacji. "Wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia -Sejmu przeszedł właśnie 229:227. PiS nie ma większości" - dodał.

"Opozycja wygrywa głosowanie o odroczenie obrad. Marszałek Elżbieta Witek ogłasza przerwę. Nie wiadomo, na jakiej podstawie. To początek końca PiS-u" - stwierdziła wicemarszałkini senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

"Panika w PiS?? Stracili większość i przegrali cztery głosowania. W tym odroczenie obrad Sejmu. Brawo opozycja! Razem zmobilizowani wygrywamy" - pisała posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

"Zaczyna się. Opozycja wygrała trzy głosowania z rzędu i wniosek o odroczenie obrad do 2 września. W ławach PiS popłoch. Narada z Prezesem za zamkniętymi drzwiami. Ciekawe czy coś wymyślą… Mam nadzieję, że nie. Bo jak nie idzie, to nie idzie!!" - stwierdziła posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska

"PiS przegrało 4 głosowania - 3 o uzupełnienie porządku obrad (w tym informację Prezesa NIK o nieprawidłowościach przy organizacji wyborów kopertowych) i wniosek o odroczenie posiedzenia do 1 września. Po raz pierwszy na ich twarzach pojawił się strach" - napisał poseł Maciej Lasek z KO.

"Zjednoczona Prawica upadła! PiS przegrał 5 głosowań, w tym głosowanie o odroczenie obrad" - uznał Artur Łącki z PO.

"Kaczyński w szoku, wniosek o odroczenie obrad do 2 września przegłosowany!" - napisał Jacek Protas.

"Wyniki kolejnych głosowań ustaliły się na 229 opozycja vs 227 koalicja rządowa. Zamiast wykorzystać większość do odrzucenia kilku złych ustaw, przedstawiciele 'opozycji' złożyli wniosek o odroczenie obrad. Przecież widząc, co się dzieje, sam Jarosław Kaczyński chciałby to zgłosić" - skomentował Jakub Kulesza z Konfederacji.

"Cóż, podobno większość miała być stabilna. Smuteczek" - napisał Jan Strzeżek z Porozumienia.

Posiedzenie Sejmu odroczone. Komentarze dziennikarzy. "Studziłbym emocje"

"Studziłbym emocje w kwestii końca PiS. Odroczenie do września to całe mnóstwo czasu, by kogoś przekupić albo zastraszyć" - uznał Kamil Durczok.

"Rządy PiS-u mają to do siebie, że lubią upadać w lecie" - żartował Tomasz Lis.

"Miny Marszałka Terleckiego, Prezesa Kaczyńskiego oraz Ministra Błaszczaka tuż po przegranym głosowaniu" - skomentował z kolei Janusz Schwertner, dołączając zdjęcie polityków.