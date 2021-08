Jarosław Gowin oficjalnie poza rządem. Jest podpis Andrzeja Dudy

O odwołaniu Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. - Ze względu na słabe działania dotyczące ważnych i kluczowych ustaw dotyczących obniżenia podatków, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do prezydenta z wnioskiem o odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina - powiedział Müller.

Zobacz wideo Rzecznik rządu o dymisji Jarosława Gowina (10 sierpnia)

Jarosław Gowin zdymisjonowany. Andrzej Duda przychylił się do wniosku premiera

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski poinformował o podpisie prezydenta Andrzeja Dudy na dymisji Jarosława Gowina za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tusk o odwołaniu Gowina. "Kaczyński w ostatnich tygodniach drżał"

"Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa RM Mateusza Morawieckiego odwołał z funkcji Wiceprezesa RM Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina" - napisał na Twitterze.

W środę ze swoimi stanowiskami pożegnało się również troje wiceministrów Porozumienia. Z funkcji wiceszefa MON zrezygnował Marcin Ociepa, a Andrzej Gut-Mostowy i Iwona Michałek przestali pełnić funkcje wiceministrów rozwoju, pracy i technologii.

Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Posłowie założą własne koło

Zarząd Porozumienia zdecydował w środę o zerwaniu koalicji rządzącej i opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. "Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosław Gowin opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina" - przekazał Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

Wiceprezes Porozumienia Michał Wypij poinformował, że uchwała zarządu zobowiązuje wszystkich posłów ugrupowania do wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił również, że tylko posłowie, którzy "cechują się naprawdę mocnym charakterem, będą w kole Porozumienia". Koło Porozumienia powstanie we współpracy z kołem Polskie Sprawy, do którego należą: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz, Paweł Szramka i Agnieszka Ścigaj.

Gowin: Każdy mój poseł dostał bardzo atrakcyjną ofertę handlową. Korupcja