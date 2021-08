TVP Info przerwało transmisję z posiedzenia Sejmu. Zaraz po tym, gdy skończył mówić Suski

W południe rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Posłowie wynikiem głosowania 223 głosów "za" do 208 "przeciw" zadecydowali o przyjęciu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pod dalsze obrady. Po głosowaniu rozpoczęły się oświadczenia klubów i kół parlamentarnych.

TVP Info nie transmitowało jednak całej debaty. Gdy na sejmową mównicę wszedł poseł KO Borys Budka, stacja przełączyła się na podsumowanie tego, co działo się w ostatnich kilkunastu godzinach w polityce. Po raz kolejny na antenie publicznej telewizji wyemitowano też materiał, w którym krytykowano dziennikarzy TVN.

Przypomniano sprawy sprzed kilku lat, jak przeklinanie na antenie Tomasza Lisa i Kamila Durczoka. Następnie zajęto się krytyką materiału "Uwagi" o neonazistach i parodią papieża wykonaną na tzw. offie przez Pawła Płuskę. Następnie przerwano program, by pokazać jeszcze posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego. Potem znów powrócono do studia, gdzie transmitowana jest rozmowa z Tomaszem Sakiewiczem.

Debata w Sejmie o "lex TVN". Premier, ministrowie i posłowie PiS opuszczają salę

Gdy rozpoczęły się oświadczenia kół parlamentarnych sala Sejmu opustoszała. Gdy na mównicę wyszedł poseł KO Borys Budka premier, ministrowie i posłowie PiS wyszli z posiedzenia.

- Jak bardzo musicie się bać, że dokonujecie zamachu na wolne media? - pytał Borys Budka. - Boicie się, bo ta władza się kończy. Boicie się kontroli. Władza odebrała wam rozum i racjonalne myślenie - dodał.

Polityk ocenił, że rząd PiS "niczym nie różni się od Putina, Łukaszenki, Erdogana. To są wasze wzorce". Poseł wniósł o odrzucenie "lex TVN" w drugim czytaniu.

Sejm przyjmie "lex TVN"? Trwa walka o każdy głos. Porozumienie opuszcza koalicję

Również Lewica złożyła wniosek o odrzucenie ustawy lex TVN. - Jeśli dziś pozwolimy PiS zniszczyć TVN24, to jutro przyjdą do Onetu czy Radia ZET - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus.

Po posłance Lewicy głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. - Po 6 latach waszych rządów myślałem, że jednego nie zepsujecie - relacji z USA. Że może wypchniecie nas z Unii. Ale psuć relacje ze Stanami Zjednoczonymi? - pytał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz również złożył wniosek o odrzucenie ustawy, ale także poprawkę dotyczącą grona państw dopuszczonych do mediów w Polsce o państwa NATO. - Jak nie poprzecie tej poprawki, to to jest pic na wodę, wasze tłumaczenia o bezpieczeństwie, a będzie to zwykły skok na media - zakończył.

Ekspert o "lex TVN": Politycznie Kaczyński zakłada sznur na szyję

Do ustawy zgłoszone zostały poprawki, które rozpatrzy teraz Komisja Kultury i Środków Przekazu. Następnie ustawa zostanie poddana pod głosowanie.

Sondaż. Polacy przeciwko "lex TVN"

Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu" w dniach 30 lipca - 2 sierpnia na próbie 1049 osób, zdecydowana większość Polaków nie chce, by TVN przestał nadawać. Aż 70 proc. Polaków uważa, że TVN nie należy zamykać.

Polacy zapytani o to, czy PiS chce zlikwidować TVN, odpowiedzieli następująco: 64 proc. respondentów uważa, że PiS dąży do zlikwidowania TVN, 13 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "nie", a 23 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

- Jeśli TVN w obecnej formie zniknie, to PiS momentalnie straci poparcie - twierdzi medioznawca dr Wojciech Szalkiewicz. Zwraca również uwagę na to, że nie chodzi jedynie o przejęcie programów informacyjnych, ale również zmuszenie Polaków do rozstania się z ich ulubionymi programami rozrywkowymi. - Apolityczne programy TVN oglądają także wyborcy PiS - przypomina ekspert.