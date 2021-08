- Zakładamy własne koło i pokażemy, że można być opozycją bardzo merytoryczną - powiedział poseł Porozumienia Michał Wypij. - Trochę się dziwię Prawu i Sprawiedliwości, bo chyba nie wiedzą, co robią. Zyskują w Sejmie teraz prawdziwą opozycję, która nie będzie histeryczna, która będzie patrzyła bardzo twardo i zdecydowanie na ręce - podsumował.

Porozumienie opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Którzy politycy zdecydowali się zrezygnować ze stanowisk?

Michał Wypij przekazał, że uchwała zarządu zobowiązuje wszystkich posłów Porozumienia do wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył jednak, że tylko politycy, którzy "cechują się naprawdę mocnym charakterem będą w kole Porozumienia". Partia będzie tworzyć koło we współpracy z kołem Polskich Spraw.

W tym samym czasie wiceprezes Porozumienia i wiceszef MON Marcin Ociepa ogłosił swoją dymisję. Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynikało, że polityk miałby zająć miejsce ministra rozwoju, pracy i technologii. Według ustaleń dziennikarzy, funkcje kierownicze w tym resorcie mają objąć również Jadwiga Emilewicz i Kamil Bortniczuk. Do sprawy tej odniósł się już jednak sam zainteresowany.

Ociepa miał zastąpić Gowina? Sprzeczne informacje

"Szanowni Państwo, ustaleni sprawcy rozpuszczają celowo plotkę, jakobym miał przyjąć propozycję objęcia stanowiska ministra rozwoju, pracy i technologii. Uprzejmie informuję, że to nieprawda. Nikt z PiS ze mną nawet na ten temat nigdy nie rozmawiał. Ani pośrednio, ani bezpośrednio. Dziś podałem się do dymisji z funkcji wiceszefa MON, żeby udowodnić, że kwestia stanowisk pozostaje dla mnie wtórna względem interesu państwa. Jest mi przykro, że w tak trudnym momencie, ktoś próbuje mnie mierzyć swoją miarą" - napisał w środę po 13 poseł Ociepa.

Którzy politycy Porozumienia rezygnują z koalicji z PiS? Z informacji PAP wynika, że do dymisji poda się także wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Na podobny krok zdecydowali się także wszyscy wiceministrowie w resorcie rozwoju, pracy i technologii. Iwona Michałek pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Andrzej Gut-Mostowy odpowiadał z kolei za współtworzenie programu Polski Bon Turystyczny i wiele rozwiązań w tarczy antykryzysowej i tarczy turystycznej. Na dymisję zdecydowali się też Magdalena Sroka czy Stanisław Bukowiec.

Z resortu rozwoju odchodzi też wiceminister Grzegorz Piechowiak. Polityk napisał jednak na Twitterze, że trudno mu wyobrazić sobie bycie w opozycji do PiS. "Dzisiaj trudno mi jednak wyobrazić sobie bycie w opozycji do Zjednoczonej Prawicy, przez wyborców której zostałem wybrany do Sejmu" - napisał Piechowiak.

Koniec koalicji Zjednoczonej Prawicy ma swoje konsekwencje także na szczeblu samorządowym. "Krzysztof Głuc jest od dziś radnym niezależnym. PiS tym samym traci bezwzględną większość w Radzie Miasta Nowego Sącza" - przekazało Radio Kraków.

W liczącym 232 posłów klubie Prawa i Sprawiedliwości zasiadało 11 polityków Porozumienia: Jarosław Gowin, Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.

W ostatnim czasie posłowie Porozumienia krytykowali projekt nowelizacji ustawy medialnej oraz projektów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Politycy wydali nawet oświadczenie, w którym poinformowali, że nie poprą też zmian w finansowaniu samorządów.

