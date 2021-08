Agrounia wystartuje w wyborach parlamentarnych. Złożono wniosek o rejestrację partii

O Agrounii zrobiło się głośno za sprawą protestów rolników. Organizacja przewodziła demonstrancjom dotyczącym m.in. tzw. "piątki dla zwierząt" oraz utraty przez rolników majątków w związku z wirusem ASF.

Agrounia będzie partią polityczną. Do sądu trafił wniosek w tej sprawie

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak poinformował PAP o złożeniu wniosku o zarejestrowanie jego organizacji jako partii politycznej. - Nie można ukryć, że reprezentujemy dużo szerszą część społeczeństwa, niż tylko rolników. Czujemy się spadkobiercami ruchów ludowych i solidarnościowych - powiedział Kołodziejczak. Z kolei dwa dni wcześniej, w rozmowie z Wirtualną Polską, stwierdził, że Agrounia zrobi wszystko, by odegrać w wyborach znaczącą rolę. Powiem więcej: nie wierzę w to, że kolejny rząd będzie skonstruowany beze mnie - stwierdził wówczas lider Agrounii.

- Andrzej Lepper okazał się prorokiem tego, co w Polsce będzie się działo - ocenił Michał Kołodziejczak w rozmowie z PAP -. Dzisiaj to, co widzimy - drożyzna, brak mieszkań, ciężka praca, która niestety nie równa się godnej wypłacie, i ciągle ta sama banda złodziei przy korycie, która od tamtego czasu się nie zmieniła. Lepper dokładnie o tym wszystkim mówił, robił to w sposób bardzo skuteczny, który dzisiaj bardzo mocno doceniamy - powiedział.

Michał Kołodziejczak w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że jeśli chodzi o ludzkie nastroje, to jest najlepiej poinformowany w kraju, więc ma dużą szansę w wyborach. - A takich nastrojów w Polsce nie było, odkąd działam społecznie i politycznie - twierdził Kołodziejczak. Zwrócił również uwagę na to, że z rozmów z ludźmi wynika, że stracili oni już cierpliwość do obecnej władzy. - Rozmawiam z rolnikami, którzy mówią mi: oni nas zdradzili. Oni, czyli politycy - mówi i podkreśla, że chodzi tutaj też o polityków opozycyjnych, którzy w jego opinii nie chcą współpracy i nie chcą działać na rzecz obywateli, by walczyć o dobro wspólne.

Zdaniem Michała Kołodziejczaka w Polsce mamy lewicę laicką, a brakuje lewicy społecznej "broniącej słabszych", którzy nie mają swoich reprezentantów. - Ja będę chciał przełożyć kapitał społeczny na działania polityczne. To jest klucz tego wszystkiego, o co zawsze mi chodziło - kwituje.

Agrounia to organizacja rolnicza i ruch ludowy, który został powołany w 2018 roku przez Michała Kołodziejczaka, rolnika i założyciela Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Jego celem jest ochrona rynku krajowego, zjednoczenie gospodarzy i dokonanie zmian w rolnictwie oraz polityce, która go dotyczy.