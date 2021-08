Müller: "KE nie ma kompetencji, by wstrzymać wypłacanie środków". Powołał się na Węgry

Zobacz wideo Rzecznik rządu o dymisji Jarosława Gowina

Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie radiowej Jedynki podkreślił, że liczy na to, że PiS uzyska większość podczas środowych głosowaniach, m.in. w sprawie ustawy medialnej czy uchyleniu immunitetu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi.

REKLAMA

- Przede wszystkim tu rozpatrujmy tę sprawę obok kwestii większości rządowej, bo to są dwie sprawy, które są ponad kwestią funkcjonowania rządu, ale tak liczę na to, że dzisiaj kwestie związane z ustawą medialną uzyskają odpowiednią większość, a przede wszystkim jestem zasadniczo pewny, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie dalej kontynuował swoje funkcjonowanie, ponieważ w Sejmie są też osoby, które w Porozumieniu i zarówno poza Porozumieniem poza tą partią nasz rząd chcą wspierać - powiedział rzecznik rządu.

Sejm zajmie się "lex TVN". PiS pewny swojej większości

"Chyba sama KE nie postępowałaby w sposób nielegalny"

Piotr Müller odniósł się również do doniesień medialnych, iż Komisja Europejska wstrzymuje środki dla Polski z powodów politycznych. - Liczę na to, że po tym sezonie wakacyjnym również w strukturach biurokratycznych Brukseli ten program zostanie zaakceptowany i zrealizowany - powiedział rzecznik rządu o Krajowym Programie Odbudowy. Podkreślił, że "KE nie ma kompetencji, aby z powodów politycznych wstrzymać wypłacanie środków".

Zapytany o to, czy jest to polityka Komisji Europejskiej "tak, jak w przypadku Węgier". - Mam nadzieję, że to jest niemożliwe, bo jeżeli KE twierdzi, że ktoś łamie zasady praworządności, a takie nieprawdziwe stwierdzenia padają wobec Polski czy Węgier, to chyba sama KE nie postępowałaby w sposób nielegalny - podkreślił polityk.

Müller skomentował również informacje o ewentualnej relokacji amerykańskich wojsk do Rumunii. Przypomnijmy, Wirtualna Polska ustaliła nieoficjalnie, że w najgorszym możliwym scenariuszu przegłosowanie ustawy "lex TVN" może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski. Rzecznik rządu stwierdził, że żaden sygnał, ani oficjalny, ani nieoficjalny ze strony amerykańskiej nie wpłynął do polskiego rządu.

"Lex TVN" doprowadzi do relokacji amerykańskich wojsk do Rumunii?

Szczepionka może kosztować ponad 200 zł

Polityk został także zapytany o wprowadzenie opłat za szczepionki przeciwko COVID-19. Müller podkreślił, że na razie preparaty są bezpłatne i nie ma decyzji, kiedy mogłoby się to zmienić. - Jednak nie wykluczamy, że w pewnym momencie takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone - powiedział. Jak dodał, taka szczepionka łącznie z zaszczepieniem to będzie koszt kilkuset złotych. - Sama szczepionka to około stu złotych plus procedura zaszczepienia to jest ponad 200 zł z tego co pamiętam - zaznaczył, jednocześnie podkreślając, że koszt preparatów różni się w zależności od producenta.