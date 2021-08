Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller ogłosił, że premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina ze stanowiska. Do sprawy odniósł się były premier Donald Tusk, który wypowiedział się dziennikarzom w czasie protestów w obronie wolnych mediów. - Kończy się pewna groteska. To wychodzenie jest rekordowe w historii. Stało się to, co musiało się stać - powiedział Tusk w rozmowie z reporterem WP.

Tusk o dymisji Gowina. "Aż huczało od plotek"

Były premier dodał, że do podjęcia decyzji o odwołaniu Gowina przyczynił się prezes PiS - Jarosław Kaczyński. - Ja znam Jarosława Kaczyńskiego. On nie wybacza takich manewrów - mówił.

Następnie na antenie TVN24 stwierdził, że "rozgrywki w obozie władzy już dawno przestały go ekscytować". - O wiele bardziej martwię się tym, co się ma zdarzyć jutro w Sejmie - powiedział. Donald Tusk ocenił, że w kontekście ustawy "lex TVN" prawie każdy scenariusz jest teraz możliwy. Dodał, że w jego ocenie "Zjednoczona Prawica była bardzo skuteczna w korupcji politycznej".

- Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach bardzo drżał przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. To widać jak bardzo się boją, chyba że chodzi o atak na ludzi albo na niezależne media, wtedy są zdeterminowani. (...) Aż huczało od plotek, co, jaki poseł miał dostać za oddanie głosu "za" "lex TVN" i podwyżkami dla posłów. Niepokoi mnie, że wielu Polaków zaczęło się przyzwyczajać do tego, że można korumpować posłów - mówił dalej były premier.

Być może Jarosław Kaczyński boi się odpowiedzialności i manewr z Gowinem jest zapowiedzią rezygnacji Kaczyńskiego. Wydaje mi się jednak, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że zrobił to dla władzy. PiS trzyma się władzy pazurami, bo wie, co będzie dzień po tym, jak ją stracą

- wskazał.

Jarosław Gowin wyrzucony z rządu Morawieckiego. "Między nami jest brak zaufania"

Rzecznik rządu podczas konferencji prasowej przypomniał, czym jest Polski Ład i zaznaczył, że skuteczność rządu zależy od "wspólnej i ciężkiej pracy całej Zjednoczonej Prawicy". Dodał, że pod postulatami Polskiego Ładu podpisali się wszyscy koalicjanci, w tym Jarosław Gowin. - W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy działania, które podejmuje - powiedział.

Müller przekazał, że w momencie podpisywania umowy koalicyjnej z Porozumieniem w ugrupowaniu było ok. 20 posłów. Teraz natomiast ich liczba jest mniejsza, dlatego konieczne jest inne spojrzenie na to, jakie stanowisko powinien zajmować w rządzie.

Byle do wyborów. Wyrzucenie Gowina nie wskrzesi Zjednoczonej Prawicy

- Działania Gowina nie spełniają kryteriów. Między nami jest brak zaufania, brak wywiązywania się z powierzonych Gowinowi działań w rządzie - mówił rzecznik rządu. - Dlatego też premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dziś o odwołanie Jarosława Gowina z rządu - oświadczył.

- Zapraszamy polityków Porozumienia do współpracy, ale bez Gowina - dodał. Ocenił także, że "nie ma przekonania, że dymisja Jarosława Gowina oznacza utratę przez rząd większości w Sejmie".

Jarosław Gowin komentuje usunięcie z rządu: Zostaliśmy wypchnięci z koalicji

- Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy, po siedmiu latach współpracy, po sześciu latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy - mówił we wtorek wieczorem Jarosław Gowin.

- Odchodzę wraz z moimi przyjaciółmi z Porozumienia z podniesionym czołem z tego ministerstwa, z podniesionym czołem odchodzimy z rządu. Zdziałaliśmy przez te sześć lat jako Porozumienie bardzo dużo, jestem dumny z tego, że mogłem służyć najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Od jutra Porozumienie rozpoczyna działalność, która w jak najlepszy sposób realizować będzie interesy Polski i służyć będzie dobru Polaków - zapowiedział Jarosław Gowin.

Dodał, że w środę zarząd Porozumienia podejmie decyzję co do przyszłości partii w Zjednoczonej Prawicy. - Dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i de facto końcem Zjednoczonej Prawicy - ocenił.

Jak przekazał Gowin, o swojej dymisji dowiedział się z mediów. - To też dużo mówi o pewnej kulturze politycznej, może antykulturze, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała - skomentował.