Koalicja rządząca bez większości? Poseł partii Ziobry: Środa będzie przełomowa

Zobacz wideo Rzecznik rządu o dymisji Jarosława Gowina

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Mateusz Morawiecki skierował do Andrzeja Dudy wniosek o odwołanie Jarosława Gowina ze stanowisk wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jak dodał, premier podjął tę decyzję biorąc pod uwagę "przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu" Gowina. Sam Gowin podczas konferencji prasowej stwierdził, że to de facto koniec koalicji rządzącej.

Ozdoba: Jutrzejszy dzień będzie przełomowy

O dymisję wicepremiera i sytuacji Zjednoczonej Prawicy mówił w rozmowie z Onetem Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski i wiceminister klimatu. - Osobiście nie miałem wcześniej żadnych oficjalnych informacji dotyczących planowanego odwołania ze stanowiska wicepremiera Jarosława Gowina, to było zaskoczenie - powiedział. Jak dodał, zawsze, kiedy odwołany zostaje członek koalicji, powstaje "pewien dyskomfort". Podkreślił też, że rządzący skupiają się na realizacji programu i zobowiązań Zjednoczonej Prawicy.

Jacek Ozdoba zaznaczył, że nie wie, czy znajdzie się teraz większość parlamentarna, która powoli wprowadzać zmiany. - Wiem jednak, że od 2015 roku Zjednoczonej Prawicy wieszczy się brak większości, a rzeczywistość jakoś tych tez nie potwierdza. Środa wszystko pokaże, jutrzejszy dzień będzie przełomowy, bo jutro jest dzień sejmowy i dzień głosowań. A rozważania, co do posiadania, lub nie, sejmowej większości są o tyle trudne, że nie jest łatwo mi osobiście nadążyć za aktualnym kształtem i składem osobowym partii Porozumienie Jarosława Gowina - stwierdził poseł Solidarnej Polski.

