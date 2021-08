Donald Tusk na proteście przeciw "lex TVN": Wolne media odróżniają demokrację od dyktatury

- Dzisiaj w Polsce wzbiera fala ludzi, którzy nie będą patrzyli na siebie nieufnie, bo mają przed sobą wielki cel. Bo wiedzą, że tylko razem będą w stanie przeciwstawić się tej złej fali - fali nienawiści, pogardy - mówił Donald Tusk podczas protestu.

Donald Tusk: Władza chcę zamknąć niezależne media, bo ich przeciwnikiem jest prawda

- Wolne i niezależne media - obok niezależnych sądów i przestrzegania praw mniejszości - odróżniają demokrację od dyktatury czy państwa autorytarnego - mówił dalej lider PO i dodał, że Prawo i Sprawiedliwość chce wrócić do mediów, jakie były znane w czasach komunizmu, czyli do braku pluralizmu.

Sejm zajmie się Lex TVN jutro o 11.30

- Jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy. To system, który wyjmuje władzę spod jakiejkolwiek kontroli. Ta władza chce zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich największym przeciwnikiem jest prawda. Ale mogę to powiedzieć w imieniu nas wszystkich - nie wygracie, bo my nie będziemy milczeć, nie będziemy słuchać waszych kłamstw. Będziemy krzyczeć, będziemy walczyć i zwyciężymy - stwierdził Tusk.

Protest w obronie TVN. "Wolne media. Wolni ludzie. Wolna Polska"

Manifestacje pod hasłem "Wolne media. Wolni ludzie. Wolna Polska" odbyły się w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Organizatorami demonstracji są m.in.: Komitet Obrony Demokracji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Manifestacje dotyczą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która ma zakazać firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pośredniej kontroli nad stacjami telewizyjnymi, działającymi na podstawie koncesji wydanej w Polsce.

Protesty w obronie wolnych mediów w całym kraju. "To nasz sprzeciw"

Zdaniem niektórych dziennikarzy i ekspertów ma to uderzyć bezpośrednio w stację TVN, która należy do kapitału ze Stanów Zjednoczonych i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii. W środę 11 sierpnia w Sejmie ma się odbyć debata na temat nowelizacji ustawy.

"My, obywatele o różnych poglądach i rozmaitych profesjach, wierni swoim przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, 'w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny' - stajemy razem - by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce. Bo Wolne Media, to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie, to Wolna Polska!" - pisali w mediach społecznościowych organizatorzy protestów w różnych miastach.