Jarosław Gowin wyrzucony z rządu Mateusza Morawieckiego. Jest wniosek premiera do prezydenta

Piotr Müller zaznaczył na początku konferencji, że skuteczność rządu zależy od "wspólnej i ciężkiej pracy całej Zjednoczonej Prawicy".

- Odpowiedzią na kryzys związany z epidemią był i jest nadal Polski Ład, czyli kompleksowy program zmian społeczno-gospodarczych - podkreślił rzecznik rządu. Jak dodał, Polski Ład to m.in. "obniżenie podatków dla 18 milionów obywateli, gwarancja, że 90 proc. obywateli na tej reformie zyska lub będzie dla nich neutralna".

Jarosław Gowin usunięty z rządu Mateusza Morawieckiego

Rzecznik rządu dodał, że pod postulatami w Polskim Ładzie podpisał się również Jarosław Gowin. - W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy działania, które podejmuje - zaznaczył.

- Te działania, które widzimy i obserwujemy, niestety podważają zaufanie co do wspólnego działania, również w ramach Zjednoczonej Prawicy. To podważanie działań widać chociażby przez niewystarczające tempo prac nad tymi ustawami, które bezpośrednio podlegają pod Ministerstwo Rozwoju. Mówimy tutaj o ustawie o gwarancji wkładu własnego czy o budowie domów do 70 metrów. Te prace zdaniem pana premiera Morawieckiego idą w niewystarczającym tempie - wyliczał Piotr Müller.

Wspomniał też o "nierzetelnych działaniach w zakresie odnoszenia się do założeń wspólnej reformy podatkowej".

Rzecznik rządu zaznaczył, że liczba parlamentarzystów Porozumienia od początku kadencji zmniejszyła się. - Widać, że sami członkowie partii, którzy nadal są w tym ugrupowaniu, a są parlamentarzystami, nie akceptują takich działań, które podważają wspólne, ciężkie działania rządu, jeżeli chodzi o projekty rządowe związane z Polskim Ładem - stwierdził Müller.

- To wszystko oznacza konieczność postawienia sobie zasadniczego pytania: czy przy obecnej liczbie posłów partii Porozumienie mamy ich adekwatną reprezentację w rządzie. Dlatego dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję. Podjął ją, biorąc pod uwagę kilka rzeczy: przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do Ministerstwa Rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów, ze względu na brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań, co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej - wyliczał.

Jarosław Gowin poza rządem

Rzecznik rządu dodał, że działania Jarosława Gowina "nie spełniają kryteriów konstrukcyjnej współpracy w rządzie", wspomniał też o "wątpliwościach co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina".

- Jesteśmy nadal otwarci na to, by wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które podpisaliśmy w maju tego roku - mówił rzecznik rządu. Jak przypomniał, w maju liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali założenia programowe Polskiego Ładu.

- Posłowie partii Porozumienie będą decydować we własnym zakresie, czy decydują się na to, czy kontynuować misję realizacji Polskiego Ładu - zaznaczył Piotr Müller. Podkreślił, że rząd "zaprasza do kontynuowania ważnych zmian".

Na razie nie wiadomo, kto mógłby zastąpić Jarosława Gowina.