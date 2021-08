Marian Banaś opuścił salę. Sejmowa komisja obradowała ws. immunitetu szefa NIK

W ubiegły piątek Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałkini Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. O uchylenie immunitetu prezesowi NIK zawnioskowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Chce ona postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Regulaminowa komisja sejmowa zebrała się w tej sprawie we wtorek 10 sierpnia o godzinie 15.

Burzliwa dyskusja na temat immunitetu Mariana Banasia

Podczas obrad komisji dot. sprawy Banasia doszło do burzliwej dyskusji. Wnioskowano między innymi o przeniesienie obrad komisji na kolejne, wrześniowe posiedzenie. "16 tys. stron akt zostało opisanych na ok. 50 stronach wniosku o uchylenie mi immunitetu. Dlatego zwróciłem się do przewodniczącego Komisji Regulaminowej Kazimierza Smolińskiego o zmianę terminu posiedzenia i zapoznanie posłów z całością materiału dowodowego" - napisał na Twitterze prezes NIK w zeszły wtorek.

Prof. Marek Chmaj, pełnomocnik prezesa NIK powiedział, że wniosek został przedłożony przez osobę nieuprawnioną. Ponadto zdaniem Banasia wniosek prokuratury ma błędy formalne.

- Równie dobrze wniosek mógłby zostać złożony przez którąkolwiek z obecnych osób. Ustawa mówi, że wniosek o uchylenie immunitetu składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, chyba że Prokurator Generalny upoważni swojego zastępcę. Wniosek złożył zastępca, nie dołączył stosownego upoważnienia. Sprawa jest jasna, że dalsze procedowanie tego wniosku jest pozbawione nie tylko podstaw prawnych, ale również sensu. Pan prezes NIK przybył na to posiedzenie, żeby przedstawić opinię, ale nie czuje się upoważniony do brania udziału w komisji, w której jest procedowany wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną - stwierdził.

Niedługo później Marian Banaś wyszedł. - Moja obecność jest nieuzasadniona, bardzo dziękujemy. Z panem mecenasem wychodzimy - powiedział i opuścił salę.

Na sali posiedzeń został drugi z pełnomocników Mariana Banasia. Powiedział, że do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek zostało skierowane pismo wskazujące wady prawne wniosku prokuratury, a "pracownicy sejmowi popełnili 'kardynalny błąd', nie zauważając wady wniosku ws. uchylenia immunitetu Mariana Banasia". Pismo miało zostać skierowane godzinę przed obradami, dlatego nie wpłynęło do komisji, co skomentowała jej wiceprzewodnicząca Katarzyna Kotula. - Członkowie komisji powinni zostać powiadomieni, że wpłynął wniosek od pełnomocników pana Mariana Banasia. [...] Jeżeli mamy pracować nad tym wnioskiem, to musimy poznać wszystkie okoliczności i dokumenty - powiedziała.

Nieoficjalnie: PiS nie ma większości do odebrania Banasiowi immunitetu

Przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński ostatecznie zamknął dyskusję. Członkowie mają otrzymać dostęp do akt sprawy Mariana Banasia i dopiero potem zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu. Komisja jeszcze dziś zajmie się projektem budżetu Kancelarii Sejmu na rok 2022.

Marian Banaś miał unikać płacenia podatków i kłamać w oświadczeniach majątkowych

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia, byłego szefa Krajowej Administracji Skarbowej i ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, prowadzi od 2019 r. Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Z ustaleń CBA i prokuratury, które poznała "Rzeczpospolita" wynika, że Banaś, choć piastował funkcje wiceministra i ministra finansów, szefa Służby Celnej, a potem Krajowej Administracji Skarbowej oraz generalnego inspektora informacji finansowej, "unikał płacenia podatków - zarówno rozliczając się z kontrahentami, jak i pomagając finansowo synowi" - czytamy. CBA i prokuratura mają również wątpliwości dotyczące oświadczeń majątkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ich zdaniem skłamał w dziesięciu z nich.

Kiedy Banaś był jeszcze ministrem finansów, wątpliwości dotyczące jego oświadczeń "chowano głęboko do szuflady", a PiS "wychwalał go pod niebiosa" - pisze "Gazeta Wyborcza". Natomiast stawianie zarzutów niedługo po tym, jak Banaś ujawnił "budżetową machinację" na 224 miliardy złotych "Wyborcza" nazywa odwetem za zakończone i trwające kontrole.