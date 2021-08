Terlecki pytany o "lex TVN" i przedłużenie posiedzenia Sejmu. "Posłowie pozamawiali sobie wakacje"

Ryszard Terlecki przekazał, że we wtorek o 13 rozpoczęło się prezydium Komitetu Politycznego PiS, a jutro rano zaplanowane jest prezydium Sejmu, kiedy "wszystko się wyjaśni". Dziennikarze dopytywali, co takiego się zmieniło, że nie wiadomo już, czy ustawa Lex TVN będzie głosowana. - Nie ma wątpliwości, tylko zdecydujemy czy to teraz, czy nie - wyjaśnił.

Ryszard Terlecki pytany o "Lex TVN". "Mamy tylko jeden dzień..."

- Jest dużo ustaw z Senatu, mamy tylko jeden dzień posiedzenia, głosowania... No to.. - tłumaczył dalej Ryszard Terlecki. Dziennikarze pytali też, czy jest możliwość, by posiedzenie zostało przedłużone. - No nie, nie bardzo, bo posłowie pozamawiali sobie wakacje - przyznał szczerze polityk.

Ryszard Terlecki odpowiedział też na to, czy Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie dla tego projektu na tyle duże, by zostało przekazane do prac w Senacie. - Większość zawsze mamy - odparł krótko wicemarszałek Sejmu.

Zaskakujące słowa prezesa PiS o "lex TVN". "Ryzyko wejścia narkobiznesu"

7 lipca grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W jednym z punktów wskazano, że koncesja na rozpowszechnianie programów może być wydana osobie zagranicznej, której siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem jest jednak to, że osoba taka nie jest zależna od innej osoby, której siedziba mieści się poza EOG. Właścicielem stacji TVN jest natomiast koncern Discovery z USA, który zarządza polską stacją za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii.

Koncesja dla TVN24 wygasa 26 września 2021 roku. Wniosek o jej przedłużenie został złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już 18 miesięcy temat.

