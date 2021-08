Zobacz wideo Czarnek do Budki: Będzie pan siedział! A Witek? Chwali się "kręgosłupem moralnym"

TVP, jako nadawca publiczny, ma obowiązki wynikające z Ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 23. "jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych". Art. 22. mówi natomiast, że "jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa".

REKLAMA

W ostatnich dniach na stronie Centrum Informacji TVP został opublikowany raport dotyczący m.in. "realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych" w drugim kwartale. Jak wynika z przedstawionych danych, politycy Prawa i Sprawiedliwości byli pokazywani na antenach Telewizji Polskiej przez prawie 147 godzin, w tym prawie 67 godz. przypadło członkom rządu z tej partii. To ponad pięć razy więcej niż członkowie Platformy Obywatelskiej, której publiczny nadawca poświęcił 28 godzin i 23 minuty.

Jacek Kurski może być pozbawiony stanowiska w TVP przez "lex TVN"?

Politycy formacji rządzącej są pokazywani zdecydowanie częściej

Przedstawicieli innych partii między kwietniem a czerwcem na antenach TVP było jeszcze mniej. Politycy Nowej Lewicy pokazywani byli przez 14 godz. 46 min, a Polskiego Stronnictwa Ludowego przez 11 godz. 2 min. Jak to wygląda w przypadku pozostałych partii opozycyjnych?

Konfederacja - 2 godz. 39 min,

Kukiz'15 - 2 godz. 25 min,

Polska 2050 - 1 godz. 25 min,

Inicjatywa Polska - 1 godz. 22 min,

Lewica Razem - 1 godz. 13 min,

Nowoczesna - 32 min,

Polska Partia Socjalistyczna - 22 min,

Unia Europejskich Demokratów - 9 min,

Zieloni - 0 min.

Sporą różnicę widać między czasem antenowym, który poświęcono koalicjantom PiS - Solidarnej Polsce i Porozumieniu (między majem i czerwcem partia Jarosława Gowina wciąż była w Zjednoczonej Prawicy, opuściła ją w sierpniu). Pierwsze ugrupowanie, na czele którego stoi Zbigniew Ziobro, było pokazywane przez 9 godz. i 5 min, natomiast Porozumienie przez zaledwie 6 min. Już w lutym tego roku Marcin Ociepa, który wówczas był członkiem partii Gowina, skarżył się, że politycy tej formacji w ogóle nie są zapraszani do TVP. - Mam swoje zastrzeżenia do tego, jak działa newsroom, który zajmuje się polityką krajową w telewizji publicznej. W ostatnich dniach obserwujemy sytuacje, w których telewizja ochoczo zaprasza polityków, którzy zostali z Porozumienia Jarosława Gowina usunięci za destabilizację partii, łamanie statusu - powiedział. Jak dodał, zaproszenia dla polityków, którzy wykazują lojalność wobec założyciela partii, są natomiast odwoływane. - To budzi mój sprzeciw i dezaprobatę - dodał Ociepa. I tak w czerwcu na Partię Republikańską, czyli ugrupowanie Adama Bielana, który odszedł z Porozumienia, przeznaczono 1 godz. 48 min.

W pierwszym kwartale roku, jak wynika z obliczeń Wirtualnych Mediów, politycy Zjednoczonej Prawicy - czyli PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia - byli pokazywani na antenach Telewizji Polskiej przez 135 godzin. To oznacza, że w drugim kwartale te trzy partie łącznie (oraz Partię Republikańską) pokazywano dłużej, bo przez około 158 godz.

Jacek Kurski: Redaktor Kłeczek przełamuje monopol informacyjny w Polsce

"Porównajcie 2014 z epoką Jacka"

W lipcu tego roku Janusz Piechociński zwracał uwagę na to, jak rozkładał się czas przeznaczony w telewizji publicznej dla poszczególnych ugrupowań politycznych w 2014 roku, a jak cztery lata później - już za rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezesury Jacka Kurskiego w TVP. "Porównajcie 2014 z epoką Jacka" - napisał były wicepremier na Twitterze.

Z zestawienia wynika m.in., że w 2014 roku TVP Info 35 proc. swojego czasu antenowego poświęciło PO, a 30 proc. - PiS-owi. Natomiast w 2018 roku politycy PiS-u zajęli 66 proc. czasu, a ci z PO - 10 proc.

Więcej premiera w TVP

Z raportu opublikowanego przez Centrum Informacji TVP wynika, że sam premier Mateusz Morawiecki pokazywany był przez 14 godz. i 4 min w ciągu trzech miesięcy. Marszałkini Sejmu Elżbiecie Witek poświęcono 2 godz. 42 min, a marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu - 31 min.

W pierwszym kwartale premier Morawiecki pokazywany był przez 10 godz. i 47 min. To znaczy, że w drugim kwartale Telewizja Polska poświęciła mu o 3,5 godz. więcej.