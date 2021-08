Jarosław Gowin: PiS odrzuca naszą inicjatywę. Każdy kompromis ma swoje granice

Porozumienie Jarosława Gowina w sobotę podjęło decyzję o pozostaniu w Zjednoczonej Prawicy. Ugrupowanie ma jednak swoje warunki. - Polityka to sztuka kompromisu. Ale każdy kompromis ma swoje granice - mówił polityk w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Porozumienie pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Jakie warunki stawia?

- Warunkiem dalszej obecności Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie jest wycofanie się z planu drastycznego podwyższenia podatków dla mikro-, małych i średnich firm, przyjęcie nowych zasad finansowania samorządów, by uchronić je przed głębokim kryzysem finansowym, oraz korekta tzw. lex TVN - tłumaczył Jarosław Gowin.

Jak podkreślał polityk, "ostatnia ustawa naraża Polskę na wizerunek państwa, w którym łamana jest zasada wolności mediów". Oprócz tego psuje również klimat inwestycyjny wokół naszego kraju, "a przede wszystkim naraża nas na zupełnie irracjonalny spór z głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, czyli Stanami Zjednoczonymi" - mówił Jarosław Gowin.

Kapitol apeluje ws. "lex TVN". "Stosunki Polski i USA są zagrożone"

Gowin zaznaczył również, że "wbrew temu, co się twierdzi", administracja prezydenta USA Joe Bidena jest zainteresowana rozwojem współpracy z Polską, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także politycznym. Jak mówił, Stany Zjednoczone chcą wypracować z naszym krajem m.in. wspólne stanowisko wobec Chin, liczą się także z naszym głosem np. w sprawie reformy WTO czy wprowadzenia podatku cyfrowego.

- Natomiast niewątpliwie cieniem na relacjach polsko-amerykańskich kładzie się projekt ustawy medialnej. Nasi amerykańscy partnerzy podkreślają, że wprowadzenie jej zamrozi nasze relacje polityczne i gospodarcze - zaznaczał w rozmowie z "RP". - Z listu senatorów demokratycznych i republikańskich, który opinia publiczna poznała w ubiegłym tygodniu, widać, że może to rzutować też na współpracę w obszarze obronności. Chcę jednak zaznaczyć, że ten ostatni wątek nigdy przez żadną z pań minister nie był poruszany - dodał.

Lider Porozumienia zauważył, że "sprawa jest jednoznaczna", bowiem dla całej amerykańskiej klasy politycznej, zarówno demokratów, jak i republikanów, istnieją dwie świętości - wolność słowa i interesy amerykańskiego biznesu. Jego zdaniem sama intencja ustawy jest słuszna.

- Chodzi o usunięcie luki, która mogłaby pozwolić w przyszłości na przejęcie mediów w Polsce przez podmiot gospodarczy z kraju niedemokratycznego. Ale ten cel można osiągnąć bez konfliktowania się z USA. Temu służy poprawka Porozumienia, rozszerzająca prawo do posiadania większościowego pakietu w mediach na podmioty z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kraje OECD - tłumaczył.

Strzeżek: Ultimatum Porozumienia dla PiS "to nie szwedzki stół"

Jarosław Gowin: Będziemy szukać innej większości

Poprawka Porozumienia ws. "lex TVN" została jednak na komisji odrzucona. Wywiad Jarosława Kaczyńskiego, którego udzielił w sobotę, wskazuje też, że PiS ani trochę nie skłania się ku jej zaakceptowaniu.

- Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne - mówił Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co na to Gowin?

- Sobotni wywiad premiera Kaczyńskiego wskazuje, że PiS odrzuca naszą inicjatywę. Będziemy zatem szukali innej większości. Sprawa zapewne rozstrzygnie się po powrocie ustawy z Senatu. Mam zresztą w zanadrzu inne rozwiązanie, które być może zgłoszą senatorowie Porozumienia. Ale najpierw podejmiemy próbę przegłosowania poprawki o OECD - wyjaśniał.

"Lex TVN". Projekt nowej ustawy medialnej uderza w TVN. Porozumienie chce poprawki

Projekt ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego kontroli nad stacjami telewizyjnymi, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce, został złożony na początku lipca przez posłów Prawa i Sprawiedliwości na czele z Markiem Suskim. Projekt uderza w stację TVN, która należy do kapitału z USA.

Na tę wersję ustawy nie zgadza się jednak Porozumienie i domaga się wprowadzenia poprawki, dzięki której wszystkie obecnie funkcjonujące telewizje mogłyby dalej funkcjonować. Jeśli nie zostanie ona uwzględniona, Porozumienie zapowiada, że opuści koalicję.

W środę nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji zajmie się Sejm. Dzień wcześniej w kraju planowane są protesty w obronie stacji TVN. Manifestacje rozpoczną się o godzinie 18. Więcej na ten temat w materiale:

W środę powrót do "lex TVN", we wtorek protesty w całym kraju. "Wstyd"