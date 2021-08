- Jak nie można wywrzeć presji na człowieka takiego jak ja, żeby się podał do dymisji, to się stosuje działania represyjne wobec jego rodziny. Jeżeli tak sprawne są służby, to ja się pytam: dlaczego do dziś nie ustaliły, kto wysłał maile o rzekomym samobójstwie mojego syna? - mówi "Newsweekowi" Marian Banaś, podkreślając, że partia Jarosława Kaczyńskiego robi wszystko, by skłonić go do ustąpienia ze stanowiska. Przypomnijmy: pod koniec lipca do NIK trafił też wniosek o uchylenie Banasiowi immunitetu. Wystąpił z nim do marszałek Sejmu prokurator generalny i minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Jak wskazywał, śledczy chcą postawić Banasiowi zarzuty - m.in. dotyczące podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Banaś o działaniach PiS: Liczę, że nie posuną się aż tak daleko

Śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Wniosek w sprawie immunitetu Banasia - nim trafi pod sejmowe obrady - musi zostać zaopiniowany przez komisję regulaminową. Ta ma zaplanowane posiedzenie na 10 sierpnia, ale Banaś zawnioskował o przesunięcie terminu. "6 tys. stron akt zostało opisanych na ok. 50 stronach wniosku o uchylenie mi immunitetu... Dlatego zwróciłem się do przewodniczącego Komisji Regulaminowej o zmianę terminu posiedzenia i zapoznanie posłów z całością materiału dowodowego" - napisał na Twitterze. Decyzja w sprawie jeszcze nie zapadła, a w nadchodzącym tygodniu Banaś szykuje się też do ofensywy ws. rozliczania partii rządzącej - w harmonogramie zaplanowanych na środę obrad znalazł się punkt o rozstrzygnięciu przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o "informację prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat afer, o których mówił w swoich wypowiedziach medialnych, zwłaszcza o aferze GetBack, SKOK Wołomin, budowie bloków węglowych w elektrowni Ostrołęka C oraz niewyjaśnionej sprawie kradzieży ponad 9 milionów z kasy Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Tymczasem w rozmowie z "Newsweekiem" szef NIK przekonuje, że "ma dużą wiedzę na temat różnych nieprawidłowości, które mają miejsce" i może "nią służyć".

Służby to państwo w państwie. Minister Kamiński chciał mieć monopol nad wszystkimi instytucjami śledczymi i decydować, kto tu jest winny, a kto to jest niewinny

- podkreśla.

Liczę na to, że nie posuną się aż tak daleko, żeby godzić w moje zdrowie czy życie. Choć presja, która jest wywierana na mnie i moją rodzinę od dwóch lat, jest absolutnie skandaliczna

- dodaje Banaś w wywiadzie.

W ostatnich dniach prezes NIK skomentował też słowa Donalda Tuska, który zasugerował, że Banaś powinien zostać "politycznym świadkiem koronnym". - Faktem jest, że mam bardzo dużą wiedzę nt. nieprawidłowości różnych instytucji państwowych, które wydatkują środki publiczne, które są środkami obywateli, a nie władzy takiej czy innej - powiedział. - Ja sobie wyobrażam, że w razie potrzeby jestem w stanie powiedzieć o nieprawidłowościach, które mają miejsce i miały miejsce w różnych instytucjach. O tym świadczą wyniki naszych kontroli - przekonywał w "Polsat News".