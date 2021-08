Morawiecki pokazuje zdjęcie z papieżem i chwali Polski Ład. PiS przyniósł "rewolucję godności"

Zobacz wideo Morawiecki pytany, czy Patrycja Kotecka powinna nadal pracować w Link4: Niektórzy pracują od dawna

Premier Mateusz Morawiecki napisał, że dbanie o rodzinę jest jednym z podstawowych obowiązków państwa. We wpisie na Facebooku szef rządu przypomniał, że dzięki rodzinie przetrwał w Polsce język, obyczaje, kultura, ponieważ to właśnie w rodzinach nauczano religii i przekazywano prawdę o zakazanej przez władze historii oraz krzewiono patriotyzm.

REKLAMA

"Rodzina to nie tylko więzy krwi. To ludzie, którzy Cię kochają i wspierają. To najpiękniejsza z najważniejszych relacji, jakie tworzą ludzie. Ognisko domowe zapewnia bezpieczeństwo, schronienie i przestrzeń do rozwoju. To silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bezpieczna enklawa" - czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego.

Zwrócił również uwagę na istotną rolę matki w polskich rodzinach, szczególnie w czasach wojen i konfliktów zbrojnych oraz podkreślił rolę rodzin w tworzeniu fundamentów dla ruchów społecznych, takich jak "Solidarność".

"Wiem to również z własnego doświadczenia i losów mojego Ojca oraz wielkiej siły Mamy. Od nich uczyłem się o ‘zakazanej’ historii Polski i patrzyłem, jak latami, dzięki wewnętrznej sile Rodziny, krok po kroku przezwyciężamy trudności i zbliżamy się do przełomu, a Mur kruszeje. Aż upadł" - napisał szef rządu.

Premier Morawiecki stwierdził, że wraz z wyborczym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości nastąpiła "rewolucja, która przywróciła polskim rodzinom godność". Programy wsparcia dla rodzin to "realizacja filozofii, która stoi za polityką prospołeczną rządu".

"Dziś, po ponad 30 latach od transformacji, przyszedł czas, gdy niepodległa, bogacąca się Polska, spłaca swój dług wobec polskich rodzin. Zbyt długo czekaliśmy na tę rewolucję godności, która przyszła wraz ze zwycięstwem PiS i wprowadzeniem naszych sztandarowych programów wsparcia" - napisał.

Polityka ta powinna opierać się na filarach wsparcia finansowego, usług, przyjaznego dla rodzin rynkowi pracy oraz edukacji i krzewienia wartości prorodzinnych w sferze kultury. Od czasu wprowadzenia naszych programów wsparcia rodzin w Polsce wyraźnie wzrosły wydatki na edukację, zajęcia pozaszkolne, sportowe, więcej dzieci wyjeżdża na wypoczynek, radykalnie spadło ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, zwłaszcza tych wielodzietnych

- czytamy we wpisie premiera.

Promocja Polskiego Ładu

Morawiecki stwierdził, że przed jego rządem stoją kolejne wyzwania związane z "ochroną i wsparciem polskich rodzin". Wskazał również na rzekome zagrożenia związane z postępującymi "dążeniami niektórych państw i organizacji do uzurpowania sobie prawa do ingerencji w wewnętrzne relacje między rodzicami i dziećmi".

Zwrócił także uwagę na konieczność zmierzenia się z problemem kryzysu demograficznego. Przypomniał również, że sformułowana przez rząd Strategia Demograficzna oraz Polski Ład zawierają rozwiązania mające zapewnić wsparcie dla elastycznych i stabilnych form pracy, oraz wprowadzające rozwiązania takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, lepsza opieka zdrowotna i wsparcie dla opieki dzieci do lat 3.

"Rodzina to najważniejsza rzecz w życiu. Najpierw ta, w której się urodziliśmy, a później ta, którą sami tworzymy. Zrobimy wszystko, żeby Polska była najlepszym fundamentem, na którym można budować pomyślną przyszłość, szczęście i dobrobyt polskich rodzin" - zakończył swój wpis na Facebooku premier.