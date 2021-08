Zobacz wideo Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową został zapytany o tzw. lex TVN. Przypomnijmy, na początku lipca poseł Marek Suski zgłosił projekt ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pośredniej (a nie tylko bezpośredniej, jak obecnie) kontroli nad stacjami telewizyjnymi, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce. Projekt uderza w stację TVN, która należy do kapitału z USA i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.

Jarosław Kaczyński mówi o "narkobiznesie"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że chce zająć się tym jak najszybciej. - Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; poprawka zaproponowana przez Porozumienie Jarosława Gowina - przyp. red.] jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne - powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP.

- Wreszcie pamiętajmy, że do OECD aspiruje Rosja, a z czasem może i Chiny. Trzeba też pamiętać, że tego rodzaju prawa można nadać tylko na zasadzie wzajemności. To oczywiście na razie jest sfera marzeń, ale to powinno być możliwe prawnie - podkreślił wicepremier ds. bezpieczeństwa i dodał, że w wielu krajach Unii Europejskiej przepisy są dużo bardziej rygorystyczne.

Do słów prezesa PiS odniósł się m.in. były szefa CBA. "Coś musi być nie tak z bezpieczeństwem Polski za rządów PiS. Narkobiznes nigdy nie był tak silny, aby inwestować w media…" - napisał na Twitterze Paweł Wojtunik.

"Czasem mam wrażenie, że w jednym z mediów to już na dobre działa ten narkobiznes" - stwierdziła posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz.

"Jestem ciekaw, jaki procent suwerena uwierzy Kaczyńskiemu, że robi lex TVN po to, aby chronić polskie media przed narkobiznesem" - podkreślił Radosław Sikorski.

"Czy Jarosław Kaczyński oskarża Discovery o pranie brudnych pieniędzy i udział w narkobiznesie? Tak ma wyglądać wychodzenie z kryzysu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi?" - zapytał Jan Grabiec, rzecznik PO.