Nieoficjalne. Jarosław Gowin może pożegnać się ze stanowiskiem już po weekendzie

Według informacji Onetu, do najbliższego otoczenia Jarosława Gowina dotarły już pogłoski, jakoby premier Mateusz Morawiecki miał po weekendzie zdymisjonować wicepremiera. - Nie wierzymy w to - powiedział portalowi współpracownik Gowina.

Jarosław Gowin zostanie zdymisjonowany?

Według osoby, na którą powołuje się Onet, plotki o dymisji wiceprezesa Rady Ministrów miałyby być rozpuszczane przez "ludzi z Kancelarii Premiera" - wszystko po to, by "wprowadzić chaos" i "wewnętrznie rozbić" ugrupowanie. Już sobotę 7 sierpnia odbędzie się bowiem posiedzenie zarządu krajowego partii Porozumienie. Jest to reakcja na niedawną dymisję bliskiej współpracowniczki wiceministra, byłej już wiceministerki rozwoju Anny Korneckiej. Gowin zapowiedział, że podczas posiedzenia zostanie podjęta decyzja, czy ugrupowanie pozostanie w koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- Gowin chce zostać wyrzucony. Nie wykona ruchu sam, nie odejdzie sam. Pewnie postawi nam ultimatum, że jeśli PiS nie wycofa się z podwyżki podatków, to Porozumienie opuści koalicję rządzącą. To jeszcze nie jest moment, że rzuci papierami. Jemu bardzo opłaca się odwlekanie tego w czasie, pogłębianie wrażenia chaosu w rządzie i kreowanie siebie na męczennika za polskich przedsiębiorców - powiedział natomiast jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Jeszcze wczoraj wicepremier nie sprawiał wrażenia, by pakował się do wyjścia" - dodaje także Onet. A chodzi o obsadzenie zdymisjonowanej niedawno Anny Korneckiej na nowym stanowisku - pełnomocniczki ds. inwestycji i Zielonego Ładu. Jak pisaliśmy, według wicerzecznika Porozumienia Jana Strzeżka, taki ruch wcale nie oznacza, że partia zamierza pozostać w koalicji. - Nie wyciągałbym pochopnych wniosków. To jest rzecz, która była naturalna w przypadku rozpoczętych projektów, które trzeba skończyć - powiedział, dodając, że nastroje przed posiedzeniem zarządu "nie są zadowalające".