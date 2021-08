Koalicja PSL i Porozumienia możliwa? Kosiniak-Kamysz: Jest wspólna przestrzeń do rozmowy

Losy Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy mogą zostać rozstrzygnięte już w sobotę. To właśnie wtedy odbędzie się posiedzenie zarządu krajowego partii. Co jeśli ugrupowanie opuści koalicję? Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że partie łączy interes małych i średnich przedsiębiorców, co daje "wspólną przestrzeń do rozmowy".

