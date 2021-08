Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że premier Mateusz Morawiecki odwołał Annę Kornecką (z Porozumienia Gowina) ze stanowiska wiceministra rozwoju, pracy i technologii. "Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 mkw oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" - przekazał Piotr Müller.

REKLAMA

Zobacz wideo Fogiel o Polskim Ładzie: Mam nadzieję, że podpis Gowina jest obowiązujący

Krzysztof Kwiatkowski o odwołaniu Anny Korneckiej: Gowin musi powiedzieć: "dość"

Decyzję Mateusza Morawieckiego skomentował w "Jeden na jeden" na antenie TVN24 senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Polityk podkreślił, że nikt nie uprzedził Anny Korneckiej o odwołaniu; była już wiceministerka miała się o tym dowiedzieć z mediów.

Nieoficjalnie: PiS rozważa przyjęcie "lex TVN" z poprawkami szefa KRRiT

Dlatego uważam, że Jarosław Gowin doszedł do takiego momentu, gdzie musi powiedzieć dość, musi powiedzieć basta. Jestem przekonany, że ten moment nadszedł

- zaznaczył.

Kwiatkowski dodał, że "Jarosław Gowin znalazł się w bardzo trudnym dla siebie położeniu". Według niego Porozumienie w najbliższy weekend wyrazi zdecydowany sprzeciw wobec rządowych projektów, które - według niego - szkodzą obywatelom.

- Myślę, że Jarosław Gowin powie w tym momencie: będziemy podejmować autonomiczną decyzję w przypadku każdego projektu, rządowa dyscyplina nas nie wiąże, ponieważ państwo, premier, zaplecze PiS-u, tę dyscyplinę, która daje także lojalność w wymiarze czysto ludzkim, to wy ją złamaliście - podkreślił.

Anna Kornecka skomentowała decyzję Morawieckiego. "Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją"

Jako oficjalną przyczynę odwołania Anny Korneckiej wskazano "niezadowalające tempo prac" w resorcie rozwoju, pracy i technologii, ale wielu komentatorów wskazuje, że dymisja Korneckiej jest związana z jej krytyką rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie. Pisała m.in., że propozycje podatkowe z nowego programu PiS "uderzają w ciężko pracującą klasę średnią, przedsiębiorców, lekarzy, kadrę zarządzającą, wykwalifikowanych specjalistów, samorządy".

Anna Kornecka odniosła się do swojego odwołania na Twitterze. "Wchodząc do rządu, miałam jeden cel: bronić polskich przedsiębiorców. Nie ma zgody na drastyczne podnoszenie dla nich podatków i danin. Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją. Dalej będę pracować na rzecz tych, dzięki którym Polska się rozwija -pracować tak, jak całe Porozumienie" - napisała.

Jarosław Gowin stwierdził w środę, że odwołanie Anny Korneckiej nie było z nim konsultowane. Dodał, że decyzja narusza postanowienia umowy koalicyjnej. W sobotę odbędzie się posiedzenie zarządu krajowego Porozumienia, na którym zostanie omówiona decyzja Mateusza Morawieckiego. Członkowie Porozumienia rozstrzygną również, czy, i na jakich warunkach, będą dalej funkcjonować w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Wyciekły zastrzeżenia NIK do FS. "Miliony dla antyaborcyjnej fundacji"