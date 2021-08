Jak zauważa "Rzeczpospolita", do 31 lipca kluby senackie dostawały na działalność 1370 zł miesięcznie na każdego członka. W Sejmie kwota ta dotyczyła małych klubów, w przypadku średnich i dużych była ona nieznacznie niższa. Dziennik podaje, że od 1 sierpnia stawka poszła w górę o 300 zł. Zarządzenie w tej sprawie podpisali marszałkini Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Podwyżki dla polityków

W miniony piątek prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie wyższych wynagrodzeń dla polityków. System wynagradzania osób na kierowniczych stanowiskach państwowych opiera się na mnożniku kwoty bazowej. Zgodnie z tegorocznym budżetem, wynosi ona 1 789,42 złotych brutto. Według nowego rozporządzenia mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia dla marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera wzrośnie z 6,2 do 8,68. Do tego dochodzi podwyżka mnożnika za dodatek funkcyjny - z 2 do 2,8.

Podwyżki obejmą też między innymi ministrów, prezesów NIK, IPN, NBP, szefów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich czy przewodniczącego KRRiT. Wyższe pensje dostaną wiceministrowie w randze sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Podwyżki dotyczą też posłów i senatorów. Zgodnie z prawem, otrzymują oni uposażenie w wysokości 80 procent pensji podsekretarzy stanu. Obecnie to około 8 tysięcy złotych brutto. Po zmianach będzie to niespełna 13 tysięcy złotych brutto. Do tego dochodzi nieopodatkowana dieta parlamentarna wynosząca 2505 złotych.