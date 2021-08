Już wcześniej pojawiały się przecieki, że Anna Kornecka zostanie odwołana ze stanowiska w związku z krytyką Polskiego Ładu.

Anna Kornecka straciła stanowisko. Chodzi o Polski Ład

"Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu A. Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polski Ład w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego" - poinformował teraz Piotr Müller.

Od kilku dni Anna Kornecka krytykowała zmiany związane z Polskim Ładem, chodzi głównie o kwestie podatkowe. We wtorek w rozmowie w TVN24 stwierdziła, że z wyliczeń wynika, iż stracą "najmniejsi podatnicy, rozliczający się kartą podatkową".

Wiceminister Kornecka o Polskim Ładzie. "Dlaczego mielibyśmy popierać?"

"Dlaczego mielibyśmy to popierać?"

- Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 złotych miesięcznie. To są bardzo często kwoty w tysiącach złotych - mówiła. Jeśli tego będzie wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy - zapowiedziała.

"Podatki w Polskim Ładzie uderzają w ciężko pracującą klasę średnią, przedsiębiorców, lekarzy, kadrę zarządzającą, wykwalifikowanych specjalistów, samorządy, a w konsekwencji również każdego Polaka przez postępującą drożyznę. Mamy środek pandemii…Dlaczego mielibyśmy to popierać?" - komentowała w ubiegłym tygodniu na Twitterze.

Samorządowcy zabierają głos ws. Polskiego Ładu. "Jedno wielkie oszustwo"