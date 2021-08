Piotr Müller odpowiada na zarzuty ws. Polskiego Ładu. "Samorząd terytorialny nigdy nie zyskał tak wiele"

Zobacz wideo Konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Müllera

Piotr Müller odniósł się do krytyki części samorządowców dotyczącej Polskiego Ładu. - Dzisiaj padały takie tezy, jakoby na rządach Prawa i Sprawiedliwości samorząd tracił, co jest tezą nieprawdziwą. W czasach PiS do samorządu trafia zdecydowanie więcej środków finansowych, nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale także procentowo - powiedział Müller. - Zobaczmy roczne dochody Warszawy z PIT i CIT, tym razem za 2016 r. w porównaniu z 2019 r. To wzrost o ponad 2,4 mld zł, to wzrost o 50 proc. w stosunku do tego, co było wcześniej. Kolejnym takim przykładem jest Poznań, który ma wzrost o poziom 45 proc., czy Gdańsk. Twierdzenie, że samorządy tracą na rządzie Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu nieprawdziwe. Samorząd terytorialny nigdy nie zyskał tak wiele środków finansowych w stosunku do lat poprzednich - powiedział na rzecznik rządu.

Piotr Müller odpowiada na krytykę samorządowców

Müller stwierdził, że "ponad 2 mld zł, które Warszawa zyskała dzięki wzrostowi gospodarczemu wystarczyłyby na 350 dużych szkół podstawowych czy pięciu szpitali specjalistycznych".

- Zaproponujemy pakiet uelastycznienia wydatków bieżących i inwestycyjnych w samorządach, bo o to samorząd zabiegał, a także pewną korektę związaną z subwencją inwestycyjną, aby wyrównać rozbieżności, które wynikają z kwestii podatkowych - mówił rzecznik rządu. - Te pieniądze, o których wszyscy dyskutujemy, to są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest 14 mld zł, które dzięki obniżce zostaną w portfelach - przekonywał.

W środę grupa samorządowców z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim na czele zorganizowała konferencję, podczas której krytykowano postulaty zawarte w Polskim Ładzie. - Polski Ład to strategia PiS karania niepokornych i nagradzania swoich. To kolejny krok do centralizacji państwa polskiego, skok na dochody samorządu terytorialnego. Zapłacą również ciężko pracujący przedsiębiorcy - mówiła w trakcie konferencji marszałek Elżbieta Polak, marszałkini województwa lubuskiego. Jak stwierdziła, samorządy stracą 145 mld zł dochodów.

O Annie Korneckiej: Mam wrażenie, że nie zapoznała się z projektem

W trakcie konferencji rzecznik został zapytany o Kryscinę Cimanouską. Jak powiedział, białoruska biegaczka znajduje się pod opieką polskich służb dyplomatycznych. - Ze względów bezpieczeństwa nie chcemy przekazywać szczegółowych informacji nt. przylotu, miejsca. To wszystko wynika z procedur. Równolegle mąż pani Cimanouskiej otrzymał w tej chwili polską wizę humanitarną - powiedział.

Komentując krytykę Polskiego Ładu ze strony Porozumienia, Müller stwierdził, że "pojawiły się rozbieżności dotyczące szczegółów rozwiązań". - Część z nich została uwzględniona w ramach procesu legislacyjnego. W tej chwili trwają konsultacje społeczne i jesteśmy otwarci na pewne korekty, ale nie zasadnicze zmiany. Umawialiśmy się, że ważne zmiany, obniżające podatki dla 18 mln obywateli, zostaną wprowadzone - powiedział. - Liczę na to, że posłowie Porozumienia, gdy finalny projekt ujrzy światło dzienne, ostatecznie poprą ten projekt. Jestem zdziwiony wypowiedziami pani minister Korneckiej (Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii - red.), która, mam wrażenie, nie zapoznała się z ustaleniami, które wynikają z oceny skutków regulacji, jakby nie zapoznała się z projektem, tylko czytała publicystyczne opracowania - stwierdził.