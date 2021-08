Anna Kornecka zostanie zdymisjonowana? Krytykowała Polski Ład

Anna Kornecka we wtorek w rozmowie w TVN24 odniosła się do założeń Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego PiS. Jak oceniła, z wyliczeń wynika, że stracą "najmniejsi podatnicy, rozliczający się kartą podatkową".

- Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 złotych miesięcznie. To są bardzo często kwoty w tysiącach złotych - mówiła. Jeśli tego będzie wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy - zapowiedziała.

Anna Kornecka straci stanowisko?

- Nasza cierpliwość się kończy, uważamy, że te słowa to kłamstwo, dlatego miarka się przebiera - mówi Wirtualnej Polsce nieoficjalnie ważny polityk PiS. Poseł zarzuca Annie Korneckiej także opóźnianie prac nad projektem ustawy, która miałaby pozwalać na budowę domu do 70 metrów kw. bez pozwolenia.

Informacje o możliwej dymisji Korneckiej otrzymały już władze Porozumienia. Szef ugrupowania Jarosław Gowin w ostatnich tygodniach nie kontaktuje się ani z Jarosławem Kaczyńskim, ani Mateuszem Morawieckim.

Jak wynika z badania przygotowanego przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie portalu StanPolityki.pl, tylko ok. 8 proc. Polaków uważa, że zdecydowanie więcej zyska na Polskim Ładzie. Kolejnych ok. 10,5 proc. przewiduje, że raczej zyska.

Zdecydowanie częściej badani obawiają się, że nowe rozwiązania uszczuplą ich portfele. Ok. 30 proc. respondentów uważa, że zdecydowanie więcej straci na zaprezentowanych rozwiązaniach, a blisko 23 proc. - że raczej więcej straci.

Około 29 proc. badanych uważa, że ani nie zyska, ani nie straci na planowanych przez rząd zmianach. Polski Ład w sferze podatków zakłada m.in. podwyżkę kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. To zmiany na plus. Z drugiej strony, zmienia na niekorzyść zasady opłacania składki zdrowotnej - uniemożliwi odliczanie jej od podatku. Jednak, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, na zmianach straci "tylko" ok. 10 proc. podatników (zarabiających powyżej ok. 12,8 tys. zł brutto; mowa o podatnikach fizycznych, ale bez przedsiębiorców), zaś zyska niemal 70 proc.