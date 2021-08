Hołownia o "lex TVN": Nie wiem, jakie poprawki zgłosił poseł Polska 2050

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia był gościem w porannym programie TVN24. Polityk skomentował najnowsze sondaże wyborcze, które pokazują wyraźny skok poparcia Koalicji Obywatelskiej. Ten wzrost okazał się najbardziej kosztowny dla Polski 2050.

Platforma ma swoją robotę do zrobienia, my mamy swoją robotę do zrobienia. (...) Dziś już nie ma takiej szansy, żeby ktokolwiek wygrał jeden na jeden z PiS

- skomentował Hołownia. W jego opinii jest jednak jeszcze za wcześnie na rozmowę o jednej liście w wyborach.

Dodał, że widzi "efekt Tuska", ale uważa, że jego ugrupowanie wciąż ma określoną grupę wyborców. - Szacujemy, że jest to około 15 proc. elektoratu. Nasi wyborcy to nie swingujący wyborcy innych ugrupowań, którzy zawsze przyjdą do partii, która jest obecnie najsilniejsza wobec PiS - powiedział. Dodał, że we wrześniu Polska 2050 zaprezentuje pakiet rozwiązań programowych.

Podwyżki dla posłów. Zapowiedź Szymona Hołowni

Lider ugrupowania Polska 2050 zapowiedział, że posłowie jego partii zdecydowali się znaczną część otrzymanych podwyżek przeznaczyć na cele społeczne w swoich okręgach. Jego zdaniem decyzja o przyznaniu podwyżek to reakcja prezesa PiS na trudną sytuację w Zjednoczonej Prawicy. - Kaczyński w ten sposób kupuje sobie w sytuacji niestabilnej większości większość parlamentarną - uważa polityk.

Hołownia o powrocie Tuska: Nie zamierzamy nikomu składać hołdu lennego

- Posłowie PiS zaczęli się Kaczyńskiemu buntować, bo okazało się, że nie wszystkich żony poupychano po spółkach - mówił Hołownia.

Hołownia o atakach na punkty szczepień i "lex TVN"

Prowadząca program Agata Adamek zapytała polityka, dlaczego na Komisji Kultury i Środków Przekazu poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń zgłaszał poprawki do ustawy "lex TVN". - Dlaczego nie przyjęliście, że ta ustawa jest do wyrzucenia, skoro tak głosicie? - zapytała.

Hołownia przyznał, że nie wie, czego dotyczyły poprawki zgłoszone przez posła jego ugrupowania. Dodał, że dla Polski 2050 "lex TVN" jest absurdem, który "należy wyrzucić do kosza". - To nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Uważamy, że to zamach na wolność słowa i mediów - dodał.

Pytany o ataki na punkty szczepień polityk stwierdził, że "rząd wyhodował sobie ten problem sam". - Od grudnia mówiliśmy, jak usprawnić system szczepień, żeby dał bezpieczeństwo Polakom - stwierdził.