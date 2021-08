Onet podaje, że konferencja ma dotyczyć m.in. "przebiegu procedur prawnych, związanych z rozpatrywaniem przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz z publikacją informacji pokontrolnej NIK na temat realizacji zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości".

NIK ma przedstawić wyniki kontroli w Ministerstwie Sprawiedliwości

O kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości Marian Banaś mówił podczas spotkania z dziennikarzami kilka godzin po zatrzymaniu jego syna przez CBA. - Informuję, że NIK prowadzi postępowania kontrole, których wyniki są oczekiwane społecznie. W tym zakresie pragnę zwrócić uwagę, że jedną z najważniejszych kontroli przeprowadzonych przez Izbę w ostatnich latach jest kontrola dotycząca Funduszu Sprawiedliwości, której dysponentem jest minister sprawiedliwości - mówił Banaś. - Do powyższego stwierdzenia uprawniają mnie ustalenia kontroli zaprezentowane w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do ministra sprawiedliwości, które po uchwaleniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli ma charakter ostateczny - podkreślał.

Kontrola FS trwała dziewięć miesięcy. Niedawno informowaliśmy za "Rzeczpospolitą", że Zbigniew Ziobro w całości odrzucił ustalenia raportu z kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Według dziennika to pierwsza taka sytuacja w historii Izby. W odpowiedzi kolegium NIK odrzuciło 100 stron zastrzeżeń ministra sprawiedliwości do raportu. Dwa dni później doszło do zatrzymania Jakuba Banasia, syna szefa NIK i jego społecznego doradcy. Prokuratura z kolei wysłała wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Izby.

