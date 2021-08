Politycy PiS bronią podwyżek: Polski poseł musiałby pracować 68 lat, żeby zarobić tyle, co Tusk

- Zdajemy sobie sprawę jako Prawo i Sprawiedliwość jak niepopularny jest to temat, zwłaszcza, gdy bywa się sędzią we własnej sprawie. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to musi być kiedyś uregulowane - przyznał w rozmowie z dziennikarzami Radosław Fogiel.

Podwyżki dla polityków. Posłowie PiS o zarobkach Tuska w Radzie Europejskiej

Poseł i wicerzecznik PiS skomentował stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia władze KO jednogłośnie zdecydowały ws. ustawy, która ma blokować podwyżki dla polityków. - Mają prawo podejmować decyzje, jakie chcą. Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmować swoje własne decyzje. Myślę, że jednak władze Platformy Najpierw powinny porozmawiać ze swoimi własnymi parlamentarzystami, wytłumaczyć im, dlaczego decyzje o ich zarobkach ma podejmować człowiek, który - jak wyliczył kolega poseł Jan Kanthak - w czasie kilku lat w Brukseli zarobił tyle, na ile polski poseł przy dzisiejszych uposażeniach musiałby pracować 68 lat. To jest ta różnica i myślę, że Platforma będzie musiała uregulować wewnętrznie - stwierdził.

Jan Kanthak z Solidarnej Polski (klub PiS) mówił o tym w niedzielę na antenie Polsat News. - Ten polityk, piastując przez pięć lat stanowisko w Radzie Europejskiej, zarobił tyle, ile polski poseł uzyskałby w 68 lat - stwierdził.

Politycy chcą sobie podnieść pensje

O podpisaniu rozporządzenia prezydent poinformował w piątek w rozmowie z Polsat News. Andrzej Duda argumentował, że chodzi o urealnienie pensji osób na kierowniczych stanowiskach w państwie do współczesnych warunków. Zaznaczył, że 1995 roku pensja premiera wynosiła odpowiednik 9 średnich krajowych, a obecnie są to 3 średnie krajowe. - Wszystkie pensje wzrosły, a te stoją, ponad 20 lat - powiedział prezydent.

System wynagradzania osób na kierowniczych stanowiskach państwowych opiera się na mnożniku kwoty bazowej. Zgodnie z tegorocznym budżetem, wynosi ona 1 789,42 złotych brutto.

Według nowego rozporządzenia mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia dla marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera wzrośnie z 6,2 do 8,68. Do tego dochodzi podwyżka mnożnika za dodatek funkcyjny - z 2 do 2,8.

Podobnej wysokości podwyżki obejmą też między innymi ministrów, prezesów NIK, IPN, NBP, a także wicemarszałków Sejmu i Senatu, szefów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich czy przewodniczącego KRRiT.

