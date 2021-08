Jest reakcja KO na podwyżki dla polityków. Tusk: Dziękuję za jednomyślną decyzję

W piątkowy wieczór w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu, posłów i senatorów.

Rzecznik PO Jan Grabiec podczas spotkania z dziennikarzami dał do zrozumienia, że posłowie tej partii są przeciwni zmianom. - W tym, co dzieje się obecnym czasie, kiedy rząd nie radzi sobie z rządzeniem, kiedy koszty tego rządzenia przerzucane są na obywateli, kiedy mają wzrosnąć podatki, kiedy szaleje drożyzna, przyznawanie politykom wybiórczo 40, 60 proc. podwyżek jest po prostu nieuczciwe, na to się nie godzimy - mówił.

Teraz Donald Tusk poinformował, że klub KO podjął decyzję w tej sprawie. "Dziękuję władzom Klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków" - napisał przewodniczący PO.

Projekt zakłada uchylenie prezydenckiego rozporządzenia ws. podwyżek. - Zgodnie z hierarchią aktów prawa, opisaną w konstytucji, w Polsce ustawy są ponad rozporządzeniami i to rozporządzenie po prostu nie będzie obowiązywało - mówił Grabiec.

O podpisaniu rozporządzenia prezydent poinformował w piątek w rozmowie z Polsat News. Andrzej Duda argumentował, że chodzi o urealnienie pensji osób na kierowniczych stanowiskach w państwie do współczesnych warunków. Zaznaczył, że 1995 roku pensja premiera wynosiła odpowiednik 9 średnich krajowych, a obecnie są to 3 średnie krajowe. - Wszystkie pensje wzrosły, a te stoją, ponad 20 lat - powiedział prezydent.

System wynagradzania osób na kierowniczych stanowiskach państwowych opiera się na mnożniku kwoty bazowej. Zgodnie z tegorocznym budżetem, wynosi ona 1 789,42 złotych brutto.

Według nowego rozporządzenia mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia dla marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera wzrośnie z 6,2 do 8,68. Do tego dochodzi podwyżka mnożnika za dodatek funkcyjny - z 2 do 2,8.

Podobnej wysokości podwyżki obejmą też między innymi ministrów, prezesów NIK, IPN, NBP, a także wicemarszałków Sejmu i Senatu, szefów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich czy przewodniczącego KRRiT.