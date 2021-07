Sondaż: Tusk liderem opozycji. Tak uważa niemal co trzeci badany

Donald Tusk, były premier, były szef Rady Europejskiej, a od lipca ponownie szef Platformy Obywatelskiej, jest najczęściej wskazywany jako lider opozycji w Polsce. W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" na Tuska wskazało 31,1 proc. ankietowanych.

REKLAMA

Wynik po 10,4 proc. otrzymali wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Zobacz wideo Konfrontacja Tuska z dziennikarzem TVP na konferencji. "Najlepszym komentarzem śmiech"

Sondaż. Lider opozycji w Polsce

Na dalszych miejscach znaleźli się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (8 proc.), wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty (3,2 proc.) oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (3 proc.).

Sondaż został przeprowadzony na grupie 800 pełnoletnich użytkowników sieci w dniach 27-28 lipca. "Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" - czytamy na portalu Rp.pl.

Skok poparcia KO po powrocie Tuska. Duży problem Hołowni [SONDAŻ]

Z opublikowanego w tym tygodniu sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu wynika, że Koalicja Obywatelska odnotowała wzrost poparcia po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Chęć oddania głosu na KO deklaruje 26,2 proc. badanych, co oznacza wzrost o 10,1 pkt. proc. w porównaniu do czerwca.