Andrzej Duda odwiedził sklep Red is Bad. "Podczas spotkania rozmawiał o misji firmy"

"Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś salon polskiej marki patriotycznej Red is Bad. Podczas spotkania rozmawiał o misji firmy, a także sytuacji polskich przedsiębiorców wywołanej przez pandemię koronawirusa" - czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na Twitterze.

"Red is Bad od zawsze było, jest i będzie przeciwne UE"

Red is Bad to producent odzieży patriotycznej. Obecnie na sprzedawanych przez firmę ubraniach i akcesoriach najczęściej widzimy symbole narodowe, są też nawiązania do powstania warszawskiego i żołnierzy wyklętych. W przeszłości sklep oferował także koszulki z hasłami antyunijnymi. "Red is Bad od zawsze było, jest i będzie przeciwne Unii Europejskiej w obecnym kształcie, a tzw. dotacje unijne, którymi tak emocjonuje się rząd, opinia publiczna i mainstreamowe media, ma w głębokim poważaniu" - można było przeczytać na stronie firmy jeszcze kilka lat temu.

