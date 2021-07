Duda komentuje list Manowskiej ws. Izby Dyscyplinarnej. "Zmiany będą potrzebne"

System dyscyplinarny sędziów powinien być "przejrzysty, rzetelny, uczciwy" - stwierdził prezydent Andrzej Duda w cytowanej przez Wp.pl wypowiedzi dla PAP. To komentarz do listów, które skierowała do władz państwowych I prezes SN Małgorzata Manowska. W swoich pismach Manowska zaapelowała o zmiany w przepisach dotyczących Izby Dyscyplinarnej.

