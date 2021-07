Wniosek o uchylenie immunitetu Banasiowi trafił już do sejmowej komisji. "Spełnia wymogi formalne"

W ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu, wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli spełnia wymogi formalne. Poinformował o tym na Twitterze dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Dodał jednocześnie, że 30 lipca wniosek skutecznie doręczono prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Poinformował też, że dokument trafił do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Wcześniej prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś napisał na Twitterze, że do "NIK-u wpłynęło pismo od marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczące uchylenia mu immunitetu".

Członkowie komisji regulaminowej mogą pochylić się nad wnioskiem prokuratura generalnego już 10 sierpnia. Właśnie tego dnia posiedzenie zamierza zwołać bowiem jej przewodniczący Kazimierz Smoliński (PiS).

- Ustalam z prawnikami, jak będzie wyglądało posiedzenie komisji, w części dotyczącej głosowania zawsze jest tajne i to niezależnie od tego kogo wniosek dotyczy. Natomiast w części dotyczącej rozpatrywania wniosku czekam jeszcze na informację z Biura Analiz Sejmowych, ale wstępnie zakładam, że będzie jawne - powiedział Smoliński w rozmowie z Radiem ZET.

Jak dodał, jeśli komisja rzeczywiście zebrałaby się 10 sierpnia, to teoretycznie jest szansa, by już dzień później wniosek trafił pod obrady Sejmu. - Praktycznie może to być jednak trudne, bo jest kwestia doręczenia wezwań i kwestia obecności osób, których sprawa dotyczy. Nie wiem jeszcze jak to będzie - mówi Radiu ZET przewodniczący sejmowej komisji.

Prokuratura chce postawić szefowi NIK kilkanaście zarzutów

W ubiegły piątek Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. O uchylenie immunitetu prezesowi NIK wnioskowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Prokuratura zamierza postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Marian Banaś miał też nakłaniać Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej.

Śledztwo zostało wszczęte wskutek zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw złożonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i posłów na Sejm RP z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.