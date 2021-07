Banaś informuje o wniosku ws. swojego immunitetu. "Do NIK wpłynęło pismo z Sejmu"

Wniosek do marszałkini Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. O uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi wnioskowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Śledczy zamierzają postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Według nich, Banaś miał też nakłaniać Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i organy kontroli podatkowej.

Śledztwo zostało wszczęte wskutek zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw złożonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i posłów na Sejm RP z Klubu Parlamentarnego KO.

Wniosek prokuratora generalnego trafił na ręce Elżbiety Witek w ubiegły piątek. Tego samego dnia syn Mariana Banasia został zatrzymany na lotnisku w Balicach, a później przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Jakub Banaś i jego żona usłyszeli po siedem prokuratorskich zarzutów. Dotyczą one m.in. wyłudzenia z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 120 000 złotych na renowację kamienicy oraz wyłudzenia podatku VAT w wysokości prawie 80 000 złotych. Małżeństwo miało posłużyć się w tym celu podrobionymi fakturami VAT na kwotę ponad 310 000 złotych potwierdzającymi wykonanie robót budowlanych, jak również szeregiem dokumentów poświadczających nieprawdę, m.in. wynagrodzenia za prace remontowe i protokół ich końcowego odbioru.

- Skuto mnie kajdankami i w konwoju czterech aut z karetką przewieziono na "dołek" do Białegostoku, gdzie spędziłem noc. W drodze pilnowało mnie 13 uzbrojonych funkcjonariuszy, jakbym był groźnym bandytą. A finalnie prokuratura, stawiając mi zarzuty, nawet nie przedstawiła wniosku o areszt. To była pokazówka, żeby uderzyć w mojego ojca - stwierdził w rozmowie z Onet.pl Jakub Banaś. On i jego żona nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów.

Oprócz Jakuba Banasia funkcjonariusze CBA zatrzymali również dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G.

