- Uważam, że Cezary Tomczyk był lepszym szefem klubu parlamentarnego, niż Borys Budka. Natomiast Donald Tusk jako nowy przewodniczący postanowił na nowo poukładać stanowiska i odpowiedzialność. I jako osoba, która jest szefem, i bierze całą odpowiedzialność za partię, ma do tego prawo, i ja to szanuję - powiedział w Polsat News Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że "Tusk sam podejmuje najważniejsze decyzje". - I dobrze, bo takiego przywództwa było nam potrzeba.

Rafał Trzaskowski o Budce: Postawił warunek. Tusk postanowił to uhonorować

Trzaskowski pytany o zmianie na stanowisku szefa klubu PO stwierdził, że "Borys Budka, jak rezygnował z przywództwa Platformy, postawił jeden warunek - żeby zostać szefem klubu". - I jak rozumiem, Tusk postanowił to uhonorować - powiedział.

Wiceprzewodniczący PO ocenił też dotychczasową taktykę Donalda Tuska, czyli m.in. ostre stanowisko wobec Prawa i Sprawiedliwości. - Ja ją absolutnie rozumiem. Dokładnie to samo robiliśmy w kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Na początku trzeba skonsolidować własny elektorat, ważne jest określenie, że to co robi PiS, to jest zło - powiedział. Ocenił, że Tusk jest "mistrzem sprawczości". - Brakowało nam twardej ręki w Platformie. Na pewno ma rozpisaną strategię na kolejne kroki, naturalne jest to, że na początku próbuje się ustalić pewne reguły bitwy, a Donald Tusk w tym jest mistrzem - powiedział.

Zmiany w klubie KO

W ubiegłym tygodniu Borys Budka został szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej funkcję tę pełnił Cezary Tomczyk. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Budka został szefem klubu w ramach rekompensaty za ustąpienie ze stanowiska przewodniczącego PO na rzecz Donalda Tuska. - Temu towarzyszy też moja decyzja, że przewiduję bardzo bliską współpracę z dotychczasowym szefem klubu posłem Cezarym Tomczykiem i po wprowadzeniu odpowiednich zmian we wrześniu, będę proponował, aby był jednym z moich zastępców, odpowiedzialnym za kampanię i prace sztabowe - komentował Tusk.

