Trzaskowski o "lex TVN": Kaczyński zapatrzył się w Orbana

W opinii Trzaskowskiego uchwalenie zaproponowanej przez PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji będzie miało konsekwencje nie tylko dla grupy TVN, ale także dla szeroko pojętych inwestycji w Polsce.

REKLAMA

- Tu nie chodzi tylko o TVN. Jeżeli rządzący będą podejmować polityczne decyzje wobec przedsiębiorców, to zagrożona jest przyszłość inwestycji w Polsce. Co będzie, jeśli jakaś osoba produkująca np. pastę do zębów wejdzie w konflikt z pisowskim aparatczykiem, który ma firmę zajmującą się produkcją tego typu produktów i nagle będzie wyrzucana z polskiego rynku tylko dlatego, że konkuruje z PiS-em? To może zmierzać w tym kierunku - powiedział prezydent Warszawy w programie "Onet Rano".

Zobacz wideo Donald Tusk o Trzaskowskim: Trochę zazdroszczę. Moim priorytetem są wygrane wybory

Trzaskowski: Zebraliśmy wystarczającą liczbę podpisów ws. likwidacji TVP Info

Trzaskowski poinformował też, że wciąż zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ws. likwidacji TVP Info.

- Mamy już wymaganą liczbę [stu tysięcy podpisów - przyp. red.], ale zbieramy dalej, bo ludzie chcą się podpisywać. To jest ważne, żeby jasno mówić o tym, że jeśli chcemy budować nową politykę, to ona musi być oparta o prawdę i fakty, a nie o manipulację i kłamstwa. Jeżeli mówimy poważnie o wartościach, to musimy wyplenić manipulację z przestrzeni publicznej, zwłaszcza za publiczne pieniądze, bo to nie jest prywatna telewizja. TVP Info jest tubą brutalnej i prostackiej propagandy - ocenił wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Jak dodał, zdarzało mu się rozmawiać z niektórymi posłami PiS i nawet oni wyrażali opinie, że "TVP Info przesadza".

- Ale ta telewizja jest w jakieś mierze skuteczna. Podczas wyborów prezydenckich ta manipulacja działała na rzecz Dudy. Kurski się wręcz tym chwalił, że pomógł Dudzie wygrać wybory - zaznaczył.

Kaczyński marzy o tym, żeby manipulacja TVP Info królowała w przestrzeni publicznej. Zapatrzył się w Orbana, który właściwie doprowadził do likwidacji niezależnych mediów. Jak Kaczyński coś sobie ubzdura, to ma klapki na oczach i niezależnie od konsekwencji próbuje realizować swój plan

- mówił Trzaskowski.

"Fakty" pokazały rzeczywistość TVP. "Für Deutschland" Tuska i "przełomowy" Polski Ład

"PiS zrobiło badania, spostrzegło dość spory elektorat antyszczepionkowy, a następnie postanowiło puścić do niego oko"

Zapytany o możliwość wystąpienia czwartej fali koronawirusa i wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, polityk odparł, że to rząd "ma w rękach wszystkie instrumenty do tego, żeby przewidzieć, jak się sytuacja rozwinie".

- Niestety rządzący bardzo często podejmują decyzje kierując się nie kryteriami merytorycznymi, a jedynie polityką. Byłem zaskoczony, gdy podczas ubiegłorocznej debaty prezydenckiej Andrzej Duda zaczął dystansować się od kwestii szczepionek. A chodziło po prostu o to, że PiS zrobiło badania, spostrzegło dość spory elektorat antyszczepionkowy, a następnie postanowiło puścić do niego oko. Teraz chyba dzieje się niestety podobnie. Rządzący boją się podejmowania twardych i merytorycznych decyzji, a przecież wszyscy wiemy, że na kolejny lockdown nas nie stać - podkreślił Trzaskowski.

- Jasne dla nas wszystkich jest to, ze zaszczepieni nie powinni wliczać się do limitów. Ale czy to wystarczy, i czy trzeba będzie wprowadzać pewnego rodzaju ograniczenia dla niezaszczepionych, podobnie jak w innych państwach? To pytanie, czy pojawi się tego typu zagrożenie [czwarta fala - red.]. Bo jeżeli będzie, rządzący powinni myśleć o tego typu decyzjach - dodał prezydent Warszawy.

Trzaskowski przypomniał też, że w rozpoczynającym się pod koniec sierpnia w Olsztynie Campusie Polska Przyszłości będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zaszczepione.