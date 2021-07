Porozumienie "izolowane" w koalicji? "Jarosław Gowin jest całkowicie odsunięty na boczny tor"

W Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody w sprawie Polskiego Ładu. Jarosław Gowin sprzeciwia się niektórym zmianom, przede wszystkim za szkodliwe uważa nowe rozwiązania podatkowe.

- Uważam, że dalsze oczekiwanie na to, aż ktoś się zgodzi, nie ma wielkiego sensu. To już trwa ponad dwa miesiące. My wykonaliśmy bardzo dużo koncesji, ukłonów w kierunku pana premiera Gowina. Zresztą wcześniej także zaproponowaliśmy rozwiązania, jeszcze przed przedstawieniem Polskiego Ładu, na dwudniowym wyjazdowym spotkaniu, a więc naprawdę partia Porozumienie powinna się już czuć zaopiekowana i poinformowana aż nadto - mówił w poniedziałek Mateusz Morawiecki.

Gowin nie rozmawia z Morawieckim? "Porozumienie jest niemal całkowicie izolowane"

Z ustaleń wp.pl wynika, że Polski Ład to nie jedyna oś sporu w koalicji. Portal podaje, że PiS pomija Porozumienie także w rozmowach dotyczących walki z czwartą falą COVID-19. Koalicjanci nie dyskutują także o "lex TVN".

- Porozumienie w ostatnich tygodniach jest niemal całkowicie izolowane w ramach Zjednoczonej Prawicy - twierdzi rozmówca wp.pl.

- Po tym, jak Mateusz Morawiecki został wiceprezesem partii rządzącej, stał się mniej otwarty na jakiekolwiek negocjacje. Jarosław Gowin od kilkunastu dni jest całkowicie odsunięty na boczny tor - mówi kolejny informator.

Portal wskazuje, że w środowych spotkaniach dot. Polskiego Ładu uczestniczą m.in. ministrowie Adam Niedzielski, Tadeusz Kościński czy Andrzej Adamczyk. Nie ma wśród nich Jarosława Gowina.

Jak podaje wp.pl, inaczej sytuację przedstawia otoczenie Morawieckiego, które twierdzi, że współpraca odbywa się zgodnie z zasadami. Na zamkniętych spotkaniach stanowisko Porozumienia miało być mniej radykalne niż to wygłaszane podczas konferencji prasowych.