"Pamiętacie pierwszą wolną niedzielę od handlu? Niektórzy ludzie nie wiedzieli co ze sobą zrobić, klasyczny syndrom odstawienia. Niewykluczone, że podobnie będzie z TVN" - napisała na Twitterze Dorota Kania.

REKLAMA

Kania: Pamiętacie pierwszą wolną niedzielę od handlu? Niewykluczone, że podobnie będzie z TVN

Wpis, który członkini zarządu i redaktor naczelna grupy Polska Press zamieściła na Twitterze we wtorek wieczorem, spotkał się z wieloma krytycznymi komentarzami, również ze strony środowiska dziennikarskiego.

"To, co Pani napisała jest obrzydliwe i niegodne dziennikarza, nawet takiego jak Pani" - ocenił Maciej Bąk, trójmiejski reporter Radia Zet.

"Władza stara się ukryć prawdziwy cel tych zabiegów, ale niezawodna pani Dorota przypomniała, o co w tej sprawie chodzi" - tak na wpis Kani zareagowała Dominika Wielowieyska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

"Aha, czyli w lex TVN chodzi o to, by stacja była dostępna tylko parę niedziel w roku?" - ironizował Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej".

Dorota Kania jest członkinią czteroosobowego zarządu Polski Press od 1 kwietnia 2021 roku. W marcu jedna z największych w kraju grup wydawniczych formalnie stała się własnością PKN Orlen. Koncern kontrolowany przez Skarb państwa wykupił ją od niemieckiego holdingu Verlagsgruppe Passau.

W przeszłości dziennikarka była m.in. redaktorką naczelną Telewizji Republika i wicenaczelną portalu niezalezna.pl. Zarządzała również krajowym działem "Gazety Polskiej Codziennie". Bieżącą politykę często komentuje też w "Wiadomościach" TVP.

"Lex TVN". Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła kontrowersyjny projekt ustawy

We wtorek po południu Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wraz z poprawkami. W głosowaniu wzięło udział 29 posłów. Za przyjęciem zaproponowanych przez PiS zmian w prawie było 16 członków komisji, 12 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

Komisja przyjęła projekt "lex TVN". Zgoda tylko na poprawkę Kukiz'15

Poseł PiS Marek Suski przekonywał, że polską racją stanu jest to, żeby istniała równość podmiotów na rynku medialnym. W jego ocenie zaproponowany projekt nowelizacji ustawy umożliwi jej osiągnięcie krajowym przedsiębiorcom. Polityk PiS podkreślił, że projekt doprecyzowuje już istniejące przepisy.

Odrzucenia projektu domagała się opozycja. Zdaniem wicemarszałkini Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Koalicji Obywatelskiej, projekt naraża Polskę na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i powinien zostać skonsultowany z Amerykanami. Posłanka KO skrytykowała również to, że na temat ustawy nie wypowiedział się minister spraw zagranicznych.

Zobacz wideo Szczerba: Ostatnio modnym określeniem jest "ruski ład". Myślę, że jego elementem może być właśnie projekt "lex TVN"

Komisja odrzuciła poprawkę zgłoszoną przez posła Stanisława Bukowca z Porozumienia, która pozwoliłaby na dostęp do rynku medialnego w Polsce krajom z OECD (czyli także USA). Posłowie przyjęli za to poprawkę złożoną przez posła Jarosława Sachajkę z Kukiz'15. Zakłada ona, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły wykupywać prywatnych mediów. Poprawkę musi jeszcze zaakceptować większość sejmowa.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, koncesję na nadawanie będzie mógł otrzymać podmiot zagraniczny, którego siedziba znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale tylko, gdy nie jest on zależy od innego podmiotu z siedzibą poza EOG. To właśnie takim podmiotem jest TVN, który należy do amerykańskiej spółki Discovery.