Agnieszka Migoń: Nie byłam i nie jestem żoną Dominika Tarczyńskiego. Europoseł PiS pisał: "Moja Aga"

20 lipca "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł o przygotowanej przez PSL liście "tłustych kotów", czyli o osobach, które dzięki związkom z ludźmi z obozu władzy dostały posady w spółkach skarbu państwa. "GW" dopowiedziała, że na liście powinna znaleźć się również "tłusta kocica" - Agnieszka Migoń - "partnerka i zapowiadana żona wybranego w Świętokrzyskiem na europosła Dominika Tarczyńskiego". W odpowiedzi Agnieszka Migoń opublikowała we wtorek na Facebooku oświadczenie.

Migoń napisała, że nigdy nie była żoną Dominika Tarczyńskiego europosła Prawa i Sprawiedliwości, ani nie jest jego partnerką. Jej zdaniem, stanowisko zawdzięcza tylko sobie, a wszelkie informacje o nepotyzmie, są wyłącznie pomówieniami, które naruszają jej dobra osobiste.

Agnieszka Migoń: Publikacje z ostatnich dni naruszają moje dobra osobiste

"W związku z licznymi publikacjami medialnymi, które pojawiły się w ostatnich dniach i naruszają moje dobra osobiste, tj. dobre imię, godność osobistą, wizerunek, pracę zawodową, a także życie prywatne, oświadczam, że nigdy nie byłam i nie jestem żoną Dominika Tarczyńskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego, nie jestem także jego partnerką" - napisała Agnieszka Migoń na Facebooku.

Agnieszka Migoń stwierdziła, że nie jest osobą publiczną. "Zarzucanie mi nepotyzmu oraz podważanie moich kompetencji i umiejętności potwierdzonych gruntownym wykształceniem w kraju i poza granicami, w tym dwukrotnym tytułem MBA, a także ponad 20-letnimi doświadczeniami w zarządzaniu własną firmą oraz kieleckim Ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - największej w Polsce organizacji działającej na rzecz samorządu terytorialnego, jest bezprawnym działaniem na szkodę moją oraz moich Współpracowników i Partnerów" - napisała.

Agnieszka Migoń była partnerką Dominika Tarczyńskiego. "Moja Aga" pisał europoseł PiS i publikował w sieci ich wspólne zdjęcia

Dominik Tarczyński nie ukrywał swojego związku z Agnieszką Migoń. W mediach społecznościowych chętnie publikował zdjęcia ze swoją partnerką. Fotografie zamieszczone w sieci przedstawiają m.in. Agnieszkę Migoń i Dominika Tarczyńskiego podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i jego żoną w 2020 roku. To jednak nie wszystko.

Dominik Tarczyński opublikował również zdjęcia z wakacji, do których Agnieszka Migoń pozowała w bikini. "Takich temperatur nigdy na wakacjach nie mieliśmy! 42 stopnie! To wspaniały czas i chcemy się z Wami nim podzielić! Moja Aga '72 w formie" - pisał 12 sierpnia 2017 poseł PiS na Twitterze. Zdjęcia z wakacji spotkały się z różnymi komentarzami - w tym również krytycznymi. Na komentarz, którego autor stwierdził, że Tarczyński chwali się swoją drugą połową, europoseł odpowiedział, że "chwalić to się musi ktoś, kto ma kompleksy. Ja dzielę się radością życia. Od lat. Żoną nie w bikini, a w worku pokutnym można się chwalić?".

Jak wynika z informacji zamieszczonych przez Agnieszkę Migoń na LinkedIn, w radzie nadzorczej "Premy", w której udziały ma Agencja Rozwoju Przemysłu, zasiada ona od lipca 2020 roku. Migoń jest również wiceprzewodniczącą rady programowej Polskiego Radia Kielce i ma kilka własnych butików. Jak podawał "Super Express", są to znane marki: Deni Cler, Hexeline, Caterina, Hera i Sesst. Pierwszy butik modowy Agnieszka Migoń otworzyła w 1997 w Kielcach.